刘强东：今天花掉的每一分，将来都会十倍百倍赚回！

京东商城CEO刘强东

【中国企业家网】 日前，京东商城已宣布完成第四轮约7亿美元的普通股股权融资，投资方包括本轮入股的新股东加拿大安大略教师退休基金和来自沙特的王国控股公司(Kingdom Holdings Company)，京东的一些主要股东亦跟投了本轮。这对其竞争对手来说无疑是一次重击，对国内电商格局又意味着什么?

对此，2月17日，京东商城CEO刘强东在发给内部员工邮件中回应此事。尽管刘强东强调融资“没什么值得高兴”，但信中短短800余字含40个感叹号，不难看出，本轮融资还是让刘强东着实情绪亢奋一把。在一轮轮的唱空浪潮中，京东依然活蹦乱跳，就像不死的小强，一次次打破“必死”预言。

京东不死的筹码是什么呢？刘强东在邮件中透露本轮融资已经到账，迄今京东账户上的现金储备超过150亿。他信心满满地说，依靠这批资金，京东将不必顾忌短期财务表现，立足未来进行对物流、开放平台、信息平台和金融业务的长期投资。“唯一可以阐明我们过去多少年埋头苦干的精髓所在：我们在进行价值投资！”

刘强东在邮件中再次向员工强调，如果京东商城在几年前放弃品类扩张、放弃做平台、放弃做物流，那它已经是一个盈利的电商。但是京东在两年前就确立了目标，要将所有业务平台化。刘强东称，未来，京东所有业务都要平台化，目标做一个和阿里完全不一样的平台。

“谁到最后真正能够为客户带来最好的用户体验从而为客户创造更多价值？比拼的是最终谁能够保证产品质量、服务更好、价格最低；谁到最后真正能够为合作伙伴带来更低成本、更高效率从而为他们创造更多价值？比拼的是供应链服务能力等等；”刘强东坚信“未来的商业纷争必然是平台之战，背后是价值之战！”

对于京东而言，这是一个很大、很长远的布局。但由于迟迟不盈利，在前期投入过大，资本方是否有足够的耐心等待京东迎来收获期的那一天？刘强东再放豪言：“今天花掉的每一分钱，将来都会十倍、一百倍的赚回来的！”

影响京东未来命运最关键的因素，不是淘宝，不是苏宁易购和国美库巴，也不是亚马逊中国，而正是京东自己。而对于CEO而言，最重要还是驾驭投资的能力。

有作者曾撰文《不死京东的收官之战！》，这篇文章得到了刘强东的盛誉，认为是最近3年唯一一篇写对其心路的文章，称文中对京东的物流、信息系统、品类扩张都点评的很到位。中国企业家网亦将此文附在文后，其中对如今电商态势的判断与思考，颇值一读。

以下是刘强东邮件全文：

各位同事，

这篇文章是最近3年，唯一可以阐明我们过去多少年埋头苦干的精髓所在：我们在进行价值投资！

几年前我说过：一个能够为客户创造巨大价值的公司永远不会失败的！文中提到的我们过去几年的几个事情：物流、信息系统、品类扩张！点评都很到位！值得一读！

如果我们07年不开始投资物流和信息系统，我们07年前都是盈利的，那最多是个赚钱的成功个体电商而已！

如果我们不进行品类扩张，我们10年就可以实现微利！那只是一个成功的3C垂直电商而已！

如果我们不在10年就开始筹备pop业务，去年就可以实现季度盈利！那只是一个成功的电子商务公司而已！

而我们真正做的是平台！！！一个和阿里完全不同的平台！！！

2年前我就说过：未来，我们所有业务都要平台化！所以后来我们陆续开放web、物流、信息系统，同时布局金融平台业务(这些业务前3年带来的都是亏损的)！我们今天投资的所有业务都将向社会开放，都将成为一个又一个平台！最后形成一个庞大的平台网络！

未来的商业纷争必然是平台之战，背后是价值之战！

谁到最后真正能够为客户带来最好的用户体验从而为客户创造更多价值？比拼的是最终谁能够保证产品质量、服务更好、价格最低；谁到最后真正能够为合作伙伴带来更低成本、更高效率从而为他们创造更多价值？比拼的是供应链服务能力等等；

谁到最后真正能够为社会创造更多价值？比拼的是有质量的就业、税收贡献等一切合法化、阳光化。谁能带来更多价值谁就能笑到最后！！！

我们会继续围绕“价值”为中心进行持续的、一切着眼未来进行投资！今天花掉的每一分钱，将来都会十倍、一百倍的赚回来的！

融资不是一个技术！没什么值得高兴的！有了钱未必行，但是没有钱万万不行！本轮融资已经到账，迄今我们的账户上最多已经拥有超过150亿的现金储备！

(依赖强劲的现金流，前面的十几亿美金一分钱都没少，还多了十几亿人民币)这些钱将会保证我们不必顾忌短期财务表现，立足未来进行长期投资！

新年是一个全新的开始！让我们继续并肩战斗！为我们的理想和梦想而战！

兄弟们！现在还不是我们笑的时候！等到山花烂漫之时，我们会笑得更加从容！笑得更加阳光！

春天已经来了！山花烂漫之时还会远吗？

你们的，

刘强东

京东商城史上融资盘点

2007年，京东商城获得了来自今日资本千万美元的融资。

2008年底，今日资本、雄牛资本以及亚洲著名投资银行家梁伯韬先生私人公司共计2100万美元的联合注资，为京东商城的高速发展提供了资金保障。

2011年初，京东商城获得俄罗斯投资者数字天空技术(DST)、老虎基金等共6家基金和社会知名人融资共计15亿美元。