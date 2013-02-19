心灵管理被忽视 现代人患心理疾病者不少。烦恼、担忧、不满常在我们心里作祟，我们因而痛苦、焦虑。加上当今社会竞争激烈，人心中很容易滋生妒忌和憎恨。而这类心病又会影响到肉体。我认为，人们一味强调健康管理的重要性，只在肉体和才智管理上花功夫，而忽略了对心灵的管理，这才是上述现象的根源。

人的心灵犹如庭园，如果不加耕耘、任其荒芜，不去播种美丽的花草，那就会杂草丛生。回顾我自己的人生，可以说心灵决定人生，决定了人一生的结果。如果这个人是企业经营者，还决定了他的企业的经营业绩。可见其作用之重大。

“真我”与“自我”的较量 人的心灵中心同居着“真我”与“自我”，这两者在较量。 所谓“真我”，它充满着爱、真诚与和谐,代表着“利他之心”。所谓“自我”则是基于本能的，代表着“利己之心”，比如憎恶、嫉妒、贪婪、虚荣、猜忌，还有自恋等表现。“自我”的利己心具有专横跋扈的特性，一旦放任不管就会膨胀，以至将“真我”的利他心逼至角落。

在做判断时，经营者和干部以低层次的“自我”，即以利己之心为基础进行判断，结果不仅给社会带来极大的混乱，也让企业陷入了生死存亡的危机，使众多员工惶恐不安。

向西乡隆盛学习心灵管理的方法 我最尊敬的明治维新三杰之一西乡隆盛，是我的家乡鹿儿岛的老前辈。他倡导“无私”，认为“克己，平素修心则克也”。就是说，克己自律的道理，光用头脑理解还不够，必须从平日起就要进行抑制自身欲望和邪念的训练。而且抑制欲望和邪念这件事要成为习性，就是说，必须融入自己的性格，必须达至此种境界。

如果“克己”没有成为自己的性格，没有变成自己的血肉，那么一旦出现情况，那时即使想要克制自己也克制不了。

提高心性 拓展经营 我一直强调“企业经营由经营者的器量决定”。不管你主观上想把企业搞得多么出色，但“螃蟹只会比照自己壳的大小挖洞”。企业的发展水平取决于经营者的品格，即人的器量的大小。

比如说，企业小的时候经营成功，但随着企业规模变大，经营者掌握不住经营之舵，导致公司破产倒闭。因为经营者没能随着组织规模扩大而拓展自己的“器量”。

从年轻时起，我就习惯在枕边放上几十本有关哲学和宗教的书籍，每晚临睡前都要翻阅几页，不管多晚回家，都要翻上一两页。从年轻时起我就这么天天努力。所以我才会把自己的前半生归纳为“不断提升理念的每一日”。这么说或许不够谦虚吧。

实际上，在培养心灵相通、值得信赖的干部、部下的时候，我并不强调要达到西乡 “不惜命、不求名、不谋官位、不图金钱”那样的高度。但是，当干部的人，至少是不为私欲所动、不为得失所动的人。只有靠真诚驱动的人，才有当干部的资格。所谓心灵管理就是抑制自我，扩大真我——推出善的真我充当主角，让那恶的自我只当配角，按这样的原则，在人生的舞台上演出自己的剧目。