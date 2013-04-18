雷军：初期不允许任何人讲小米是雷军创办的

其实我觉得下定决心做小米，不是一件容易的事情，我其实焦虑过很多的事情。比如说我要去做手机，我以前从来没有做过手机，有谁相信我可以做手机?有谁愿意跟我一起去做手机?有一句话，令我挺感动的，就是——只有死过三次的公司，才算真正成功，烧不死的鸟是凤凰。

张颖(经纬中国管理合伙人)说，小米是一个近乎神话(创业故事)，我觉得压力挺大的，我觉得小米仅仅是迈出了第一步。未来的风险和困难，还会很多。在这些年里面，有一句话，令我挺感动的，就是——只有死过三次的公司，才算真正成功，烧不死的鸟是凤凰。我想跟大家交流的是，看起来很神话的小米背后并不神话的一些东西。

你敢不敢投资你自己?

其实我觉得下定决心做小米，不是一件容易的事情，我其实焦虑过很多的事情。比如说我要去做手机，我以前从来没有做过手机，有谁相信我可以做手机?有谁愿意跟我一起去做手机?有哪个投资者愿意把钱给我去做手机?这是我无比焦虑的一个问题。

我觉得我甚至没有勇气跟张颖去说，‘我打算自己做手机’。可能大家低估了这个心理压力。因为我(也)是一个投资者，再创业的投资者失败概率和第一次创业是一样的。(很多人以为我们)比别人有更多的经验，往往这些经验，闹不好都是陷阱。

我可能比很多创业者幸运，因为我曾经有过几次成功的创业，可能有一点点起步的钱，(这)是我的优势。我自己也是投资者，我在想，我愿不愿意投资我自己?如果我自己都没有勇气的话，我怎么说服张颖，说服所有潜在的投资者。在这个问题(上)，我们刚创业的时候，还是汇聚了业内非常牛的一群人(14个)，包括像林斌-当时是谷歌研究院的副院长。

(有做手机这个)疯狂的想法的时候，我在想，什么样的价钱，能让投资者有足够的兴趣投资我，我琢磨了很久。我也是一个创业者，我也希望被认可，我也希望公司看起来价值挺高，好帮助我去忽悠跟我一起创业的员工。

我考虑了很久。所以在第一轮融资的时候，我跟投资者开的条件是，我(要)融的钱，我自己，或者我们几个合伙人，掏一半。(最后，A轮融资)我们给投资者开的价钱是作价两千万美金，融五百万美金，我们自己掏一半。这个作价，应该表达了我自己一个非常不一样的心态。

当我拿出这样的条件后，遇到的第一个投资者是晨兴创投的刘芹，他给了我极大的鼓舞。其实我在去之前，已经跟刘芹说，能不能不问我(关于手机的)问题，因为你问的问题，我一个也不知道，如果我说知道，一定是骗你的。到了晨兴的办公室，刘芹请我们几个人坐下，一人上了一杯菊花茶，问的第一个问题是：你们三个，一个来自微软，一个来自谷歌，一个来自金山，整个土洋结合，怎么合作?

第二个问题是：你们怎么看待创业?

反正我们聊了一个半小时，我们就选择了，压根没有聊过我们要做的事情。

当然，后来我们跟很多人交流的时候，发现五百万美金做手机，实在是太少了，做手机如果没有几亿美金的心理打算，最好不要碰，它还真的是一个高风险和高资金量的行业。

(后来)我们(跟刘芹)说，(第一轮)可能需要一千万美金，我们几个合伙人愿意自己掏五百万美金，你们有没有可能把价钱再提高一点?最后A轮融资作价两千五百万美金，我们自己掏了500万美金。

再创业做不好的核心原因是心态

你一定要说服你自己，说服大家，甚至真的看好你自己，而且在风险很大的时候，你愿不愿意投资自己。有了这样的决心以后，我要克服的东西是什么呢?我要克服再创业的最大的风险是心态。

我认为，再创业做不好的核心原因是心态——急于求成，觉得自己什么都懂，觉得自己很厉害。我是把心放到什么都不懂的状态来创业。我跟我自己说，偷偷的干个小米，干成了咱就干，干不成了，咱就不承认。没有放大去看我创业的话，也许我还能看，如果放大天天问我干怎么样，我觉得压力会很大。

小米在初期的一年半(里)，我们是不允许任何人讲小米是雷军创办的，我们没有发过任何新闻稿，拒绝接受任何采访。当时我的观点就是，我们应该把所有的经历都集中在把产品做好。没有外部干扰的时候，你可能更纯粹。我们不允许付任何推广费，我想知道一个产品，真实的情况下，(用户)到底是一个什么样的反应。

我们就抱着这样一个心态去做产品，第一个产品叫MIUI。MIUI这个ROM的压力是什么呢，是刷到手机以后，有技术难度，不是一般的用户能用的。(刚开始)两个多月我们只找到100个用户。作为一家互联网公司这是很寒碜的。

(你想想)我们怀抱着这么伟大的梦想，找了超牛的一群人，还融了一千万美金，还干了好几个月，出来以后，我们的产品只有一百个人用。我相信我一定是这里(早期)用户量最少的公司。为了感激这一百个人，我们把这一百个人的名字，写到了启动画面里，一启动大家就能看到这一百个人名字，并且我们当时把这一百个人名字，全部加到我们的通讯录里。当时我们人不多，二三十个人，我们每一个人跟他们都认识。并且我们每个人都想听他们的意见。然后我们没有广告费，没有推广渠道，没有资源，甚至是保密的。在这种情况下，我们怎么做呢，我们把所有的心血花在产品上，花在用户上，跟用户沟通。

奇迹发生了，第一个星期一百人，第二个星期两百人，第三个星期四百人，第五个星期八百人，我们就是这样一点点成长起来，前不久，我们过了一千五百万用户。