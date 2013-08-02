周枫：个人云的小时代

本期做客变量的是网易有道CEO周枫。周枫认为，未来消费与企业领域结合会越来越紧密，用手机处理工作的人会越来越多，会有一批个人云的服务商成长起来。

最近十几年新技术应用的顺序正在发生逆转，现在有个说法叫做“技术的消费化”。具体来说就是，以前最先进的技术，会先用在国防，然后应用于企业，最后应用于消费领域。现在许多创新都直接应用在个人消费产品领域，然后反过来应用于企业，甚至会反过来应用到国防领域。

有个很有意思的例子，此前我看到一则新闻，美国航空航天局用微软XBOX360的体感遥控Kinect技术来控制火星上的探险车。因为先进的技术产品变成消费产品之后，产量会很大，产量大了之后，产品的成熟程度可能是为国防专门定制的设备所无法比拟的。

这背后呈现的是产业趋势的变化，未来消费与企业领域结合会越来越紧密。最近微软重组，有一个领域的调整隐藏在里面，就是微软不再把企业业务与消费业务分开，而是放在一起做。其实从我们个体也能够感受到这种趋势的变化。传统大家想到工作首先想到PC，比如说你用的PC多半是单位购买，而现在你也会用手机做工作的事，但手机是个人的。未来工作和生活越来越融合，越来越难以界定。

大型机时代，一堆人围着一个大型机器，人与计算机离得很远，但现在计算设备离人体越来越近，先是手机，然后是手表、眼镜。这带来一个必然结果，随身带的设备，我不可能为了工作搞一套，为了生活搞一套，两个手机，一个用于工作，一个用于生活，没人那么干。这个趋势对我们整个社会的运行和生产效率会带来非常深刻的影响，工作的许多事务会转移与个人直接联系的设备上，在这种情况下如何协助大家把工作层面和生活层面的事情做好管好需要一些工具。

不仅如此，个人的工作不是独立的，而是互相有交互。我认为未来小群体、小圈子的交互与协作方面会有很多机会，有道目前的兴趣点也在此。移动互联网时代，微博的属性是媒体平台，信息流稍纵即逝；而微信则是人与人之间或者群体之间的沟通，但知识的沉淀和积累，工作的高效完成，其实并没有特别好的办法。有道想要做的是如何把有价值的信息、知识积累下来，这是我们思考问题的出发点。

当然，在落实到具体产品中会遇到各种各样的难点。比如，是不是要求所有人都使用相同的软件，如果相同的话，这款产品接受门槛是否足够低。比如，现在大家用U盘或者邮件进行信息存储和知识积累，这两类产品的接受门槛都非常低，是符合我们兴趣点的产品，但它并不好用。现在企业在群体协作和交互方面会使用OA系统，但太复杂，结果就是许多公司的资源并未被充分利用。我们希望在这个领域做些事情。

我们的有道云笔记今年先后推出黑龙江青基会和陈坤行走的力量定制版本，这些都是很初步的尝试，就是说在这个点上，我们碰到合适的人、项目，一起做。未来在小团队、小群体协作服务方面会有更大的变化。比方说最简单的，团队协作中需要提醒，提醒别人干什么事，或者提醒别人你该做的事什么时候做完了，等等，这要求对所有的信息和资料有个很好的设计方式，让有效信息高效地流动。说白了，各种云笔记本身是帮助个人记忆的应用，那我们是不是可以做一个事情，就是协助一个团队或者一个圈子，提供给他们可以集体工作、互动、协同的工具？

计算设备的另一个影响比较深远的改变是，因为价格越来越便宜所以会变得更加个人化。一个有趣的说法是智能手机是真正的PC——Real Personal Computer，便宜到每人都买一个甚至几个。它最重要的特点就是随时跟着你，24小时的。其实原来的PC还不是那么个人，因为它有时是关掉的。

计算设备高度个人化之后，就带来一个“多屏”的情况，大部分用户会有包括手机、PC、Pad在内的多个设备。大量个人化设备组成的多个屏幕，带来对更好的云端服务的迫切需求，这种服务一般就叫“个人云”。

在我没有智能手机，只有一个电脑的时候，服务器与访问的客户端，其实是很松散的关系，甚至没有必然联系。但现在每个人有很多的设备，你至少有一个手机一个电脑，还有人有平板，有的人还有几个手机。这样一来，你必须有一个公共的点，否则所有的机器就互相之间都不说话，信息就彻底乱掉了，就很麻烦了。我们的云笔记就是为多屏而设计的，你可能去年没用这样的产品，今年也没用，但某一天用了这样的产品，用了之后就离不开了。

我认为，未来会有一批个人云的服务商会成长起来。它们其中有可能采取合作方式，也有可能是提供个人云的厂商自己所提供。这些产品可以覆盖所有平台，用户拿起任何一个设备，上面都可以接收到新的信息，设备之间是无缝的。

PC时代所有东西都架在操作系统上，所以Windows是最重要的，大家会围绕操作系统做很多事情，比如卖软件。但多屏之后，其实每台单独的设备不再那么重要了，如果大家都用个人云服务的话，那云上的这些数据、信息能够干什么事，就会变得非常有价值。我认为这个领域会衍生出越来越多的应用，包括相关的商业模式。比如有做基础服务的，也会有做个人云的应用。如果一些小公司做个人云的主体应用，做得特别好，它也就变成老大了。主体应用就是用户认为用谁的云笔记，用谁的网盘，用什么样云相册，云视频服务，在这个领域上大家都有机会。

移动时代和PC时代的竞争核心发生了变化。我们把云笔记和网盘与原来PC上的Office软件进行比较，对用户来说都是处理文字和图片的工具，但是存在形式又完全不同。Office软件大家比的是什么？功能、价格，排版好不好，这些都很重要。但是到了比较云工具的时候就不是这些标准了。其实不管是我们还是同类产品，编辑文档的能力比Word弱很多，但为什么还会有很多人用，为什么大家不去用Word来存信息，而是通过云来有序管理信息，关键是同步的能力。比的是你怎样在所有的设备上，给用户呈现一个统一、方便的体验，比的是用户在移动设备上的便捷性，比如手写、语音等。比如说记者可以在云笔记上写稿，未来可以在上面完成发稿流程，整个工作流程都可以在这里面完成，相当于把Office和邮箱结合，这需要仔细设计整个环节。

所以，我认为使用手机处理工作的人会越来越多，很多人认为手机屏幕小只能“玩玩”，那么我说，别忘了，卡片相机市场是怎样被手机蚕食的，曾经被认为不怎么样的手机游戏又是怎样在今年大放异彩的。

现在，有道云笔记的用户量约为1500万，它比有道词典最初增长轨迹稍微快一点。过去，有道词典用五六年时间累积了大概3.5亿用户，所以云笔记也需要一些时间。我们希望它未来能成为一款亿级用户的产品，当然它永远不可能有微信那么大。

实现跨越式增长的关键在于回到用户，真正解决用户迫切需要解决的问题。对我们团队来说，每个产品都非常重要，是百分之百，但是对用户来说每个产品都非常小，非常微不足道。大部分时候对用户最重要的是他的女朋友，是他的工作。从这个角度想的话，产品成为上亿人的一件小事就行了，你没有可能也没有必要让你的产品成为上亿人的大事。怎样让上亿用户喜欢你的产品？就是你能帮他解决问题，而且很容易，简单才是最重要的。如果一个产品很复杂，能解决一堆问题，最后的结果是每个问题解决得不是太好，使用起来又很复杂，这样的产品肯定没用。

我觉得做产品的基本逻辑，就是你要时刻以用户、客户为中心，找到用户的痛点，而不是以自己为中心。要解决用户的痛点，就要知道大家现在的痛苦是什么？但有时候那些强需求，那些痛点，用户其实自己可能也不知道，说不出来，但是通过观察才能发现，你把它解决好，用户就会用你的产品。（本刊记者伏昕采访整理）（周枫：网易高级副总裁、网易有道CEO）

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