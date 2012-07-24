摩根大通： 下半年降息一次 降准三次

“7月央行持续逆回购规模累计已达5000多亿，相当于一次下调存款准备金率，但这并不意味着央行不会再降准，只是在选择一个合适时机。随着这些短期逆回购陆续到期，预计很快会降准。”7月23日，摩根大通首席中国经济学家朱海斌说。

二季度，人民币兑美元的贬值幅度创自1994年以来的新高。朱海斌认为，人民币的贬值预期上升，会导致个人和企业的持汇意愿上升，从而导致外汇占款增长乏力。为保持M2增速稳定，央行有必要降准，预计今年下半年还会下调三次，其中三季度会下调两次，“降准不完全是政策宽松的标志，而是中性偏松的概念。”

同时，他认为三季度通胀率会继续下行，CPI同比增幅可能破2%，这为进一步下调利率创造了空间，“预计今年还有一次降息，可能会在三季度。”

但他认为这次降息不会再伴随进一步的利率市场化措施，因为存款利率可上浮10%后，绝大多数银行都上浮到顶，缩减利差，银行需要一些时间消化；贷款利率已可以下浮30%，实际上95%以上的贷款都在基准利率以上，所以进一步下浮意义也不大。

与货币政策相比，他认为财政政策对经济的刺激见效更快，也更有针对性。“今年财政预算是赤字占GDP比例不超过3%。由于前五个月有相当于GDP的2%比例的财政盈余，因此6月份至年底还有4%的赤字空间，相当于可超花2.23万亿元，不需要额外的刺激。”

他预计房地产投资仍将持续低迷，增速将由去年的30%下滑至今年的10%左右，对GDP的拖累约1个百分点。今年GDP增速预计仅为7.7%。

“房地产市场见底回稳要经历几个阶段，一是成交量，二是房价，三是房地产投资。每个阶段一线城市都领先于中小城市，目前看房地产市场还处在一线城市成交量上升阶段。目前市场仍供大于求，预计平均房价继续小幅下调，四季度有望回稳。”朱海斌称。