【人物评论】程天纵：走出“紫禁城”

【《中国企业家》】日前，刚上任不到半年的富士康行政总裁程天纵提出辞职，并获得批准。程天纵加入富士康五年来，一直扮演着“解救者”的角色。2008年金融危机中，程天纵临危受命担任集团副总裁，带领富士康的富葵以及观澜等厂区走过困境。

2010年富士康公司财报显示巨亏2.183亿美元、营业额创下上市五年来新低时，程天纵以集团副总裁身份掌舵应对困局，成功带领富士康国际扭亏为盈。

程天纵在IT业界算是一枚老将。1979年3月，程天纵加入惠普台湾公司，在他的领导下，中国惠普的业务量六年中增长了10倍。程天纵与富士康董事长郭台铭的交情也有20年之久。2007年离开德州仪器也是受到郭台铭的大力邀约，他曾对记者表示：“我来富士康甚至都不知道担任什么职务，只是我相信郭台铭。”

富士康国际宣称，程天纵与董事会并无意见分歧，辞职完全是个人原因。但业内人士分析指出，将帅失和的原因，或许是程天纵与郭台铭在是否发展自有品牌手机业务上出现难以调和的分歧。

程天纵的离职对于今年业绩惨淡的富士康来说雪上加霜，消息传出后的第二日股价下挫1.1%，报收于2.68港元，创下了其自2009年3月13日以来的股价新低。对于失去了得力助手的郭台铭来说，富士康终究是他一个人的“紫禁城”。