【政经评论】党国英：中国城市不缺土地

【《中国企业家》】有人说，中国城市缺乏土地，因此不能快速城市化，这是缺乏依据的。一平方公里一万人的人口密度，是花园式城市的标准。按国家统计局的数据，我国城市的人口密度在3000人/平方公里左右，常说没有土地的东部城市的人口密度比西部还低。我的测算表明，中国城市人口的密度和经济发展水平呈负相关，相关系数为-0.26。这些事实表明，我国城市利用现有土地还可容纳一倍以上的人口。此外，中国现在农村村落面积是耕地面积的13.3%，而日本的同一数据在1954年是6.8%。中国村落占地17万平方公里，通过有计划的村庄整理，至少可节约1亿亩土地，城市扩张怎么也用不了这些土地。以上世纪80年代的数据做比较，中国GDP每增加1%，所占用的耕地是日本同一数据的10倍左右。中国的土地集约利用水平还很低。
按购买力平价估算，中国要赶上美国的人均收入水平，还需要约30年时间，那时，中国的GDP总量要比现在增加270万亿元人民币。中国的土地资源能允许我们再生产270万亿GDP吗？这个也不是难题，关键是要调整国土资源的使用格局。
按中国今后城市新增人口需要500万套住房、每套房子50万元价格计算，需要资金2.5万亿，而2009年中国住房市场的总规模是6万亿。这其中包括了住宅区基础设施建设的费用。事实上，在中小城市，一套住房的价格在20万元左右。我在山东省的调查发现，若不考虑地价，农民按照政府的规划在小城镇建造一套独栋房子的费用仅仅13万元，其中还包括了住宅区的基础设施配套费用。我相信，只要政府努力，房价一定会降下来的。
注：本文详见2012年第14期《中国企业家》杂志，未经授权，谢绝转载。有意与中国企业家网站的内容转载等业务合作者，请与市场部联系(电话：64921616-8657)。
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