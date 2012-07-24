【政经评论】吴迪：美国干旱中国通胀

【《中国企业家》】爱阿华州是美国最大玉米产区，号称世界粮仓。世界粮仓大旱对美国粮食生产打击很大：据美国农业部统计数据，今年3－6月美国玉米库存锐减48%，是1996年来最大跌幅。截至7月1日，玉米作物评级优良的比重只有48%，而上年同期比重为69%。这乐坏了粮食投机商，玉米期货价格从6月15日以来累计大涨33%，每英斗已飙上6.75美元。
美国身为全球最大玉米与小麦出口国，干旱歉收恐将推高粮价。这样一来包括粮食进口大国中国在内的许多国家恐怕要面临通胀之苦。在2007年到2009年之间，全世界一共出现了超过60次的粮食暴动，当时商品价格快速飙高，严重冲击家庭预算，特别是许多贫穷国家，70%的家庭收入均用于购买粮食。中东之乱也是拜粮食通胀所赐。
美国次贷危机以来，有很多资本从房市和股市逃离，涌入了粮食期货市场。粮食投机主要由高盛、摩根士丹利、摩根大通和巴克莱银行设立的指数基金操纵。虽然不能把粮食危机的责任完全归咎于指数基金，但是投机对供求失衡来说还是起到了放大器的作用。
这次干旱虽是世界人民的苦难，但却给投机资本带来了机会。粮食严重依赖进口的中国将花费更多钱买粮食，这是看得见的，看不见的是由于粮食通胀可能激化的社会矛盾和社会问题需要国家大量的安抚开支和维稳支出。
注：本文详见2012年第14期《中国企业家》杂志，未经授权，谢绝转载。有意与中国企业家网站的内容转载等业务合作者，请与市场部联系(电话：64921616-8657)。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|