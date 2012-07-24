【政经评论】吴迪：美国干旱中国通胀

【《中国企业家》】爱阿华州是美国最大玉米产区，号称世界粮仓。世界粮仓大旱对美国粮食生产打击很大：据美国农业部统计数据，今年3－6月美国玉米库存锐减48%，是1996年来最大跌幅。截至7月1日，玉米作物评级优良的比重只有48%，而上年同期比重为69%。这乐坏了粮食投机商，玉米期货价格从6月15日以来累计大涨33%，每英斗已飙上6.75美元。

美国身为全球最大玉米与小麦出口国，干旱歉收恐将推高粮价。这样一来包括粮食进口大国中国在内的许多国家恐怕要面临通胀之苦。在2007年到2009年之间，全世界一共出现了超过60次的粮食暴动，当时商品价格快速飙高，严重冲击家庭预算，特别是许多贫穷国家，70%的家庭收入均用于购买粮食。中东之乱也是拜粮食通胀所赐。

美国次贷危机以来，有很多资本从房市和股市逃离，涌入了粮食期货市场。粮食投机主要由高盛、摩根士丹利、摩根大通和巴克莱银行设立的指数基金操纵。虽然不能把粮食危机的责任完全归咎于指数基金，但是投机对供求失衡来说还是起到了放大器的作用。

这次干旱虽是世界人民的苦难，但却给投机资本带来了机会。粮食严重依赖进口的中国将花费更多钱买粮食，这是看得见的，看不见的是由于粮食通胀可能激化的社会矛盾和社会问题需要国家大量的安抚开支和维稳支出。