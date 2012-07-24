【专稿】灾难中生存，每个人都需要补课

【中国企业家网】每当大大小小的灾难降临，我们都会学会一点点零星的生存技能，但处于安全地带的人，倘若没有面临过死亡的恐惧，内心大多仍是茫然或想当然。

汶川地震，不少穿着T恤短裤，趿拉着拖鞋就冲进去的记者才知道，原来灾难报道有一系列标准的准备工作，从服装、口粮，到水净化试剂和通讯设备。救人自救甚或围观，都是一件技术活。

7月21日，北京一场大雨，逝去了37条鲜活的生命——这个数字如今仍在被一次次质疑。但不论数字多少，这些生命的离去之于他们家人，是百分之百的痛苦和磨难。

倘若追责，政府首当其冲，从天气预警、城市应急排水准备到紧急避难场所的迟迟不予开放，公共救援水平低下低下等等，都值得大家去好好问一问。

但另一方面，灾难在个体面前又确实猝不及防。蓟县大火、北京大雨，我们看到很多灾难中的自救和他救。个体的施救能力和施救手段往往无法战胜第一时间的本能溃败，这又是我们应当向教育追责的部分——是谁让我们的成长中远离了自然，丧失了应对自然灾害的能力？是谁让我们变成温室中的花朵，考场上的机器，却对生火煮饭、灾害逃难一无所知？

深圳慈展会期间，我与深圳登协青少年成长计划的教练林士懿以及雷励中国的发起人陆丰聊天，他们都在做与青少年野外生存能力建设相关的工作。他们告诉我，越来越多的年轻父母开始意识到这一点，并在假期里将孩子们送到他们手上去进行锻炼，有趣的是，雷励中国的学员中女孩子占了6成。

当然不论是青少年成长计划或雷励中国，他们目前仍只是小小的民间组织，每年能够参与的人数也实在有限，而倘若要将标准化的课程输出，执行者的能力和资质需要慎重考量。

现在很多城市也出现了由懂得户外生存和救援的山友组成的山地救援队，壹基金救援联盟在今年无数的灾害事件中充当了专业救援者的角色，并编写了《安全手册》（app用户搜索“安全手册”即可安装），而由原来的黑客为主建立的鹰眼益云平台也正在进行灾害地图的开发和运营测试，主要解决灾后地区物资求援与信息对接问题，但目前他们的用户仍为少量的公益组织，更大范围的推广由于资金实力不足难以进行。

关于灾难的问题，我们仍有太多太多的话可以说，从防灾减灾，灾害自救，到灾后援助，这是一项系统工程，而非一阵阵的爱心暴风雨。

因此，我们简单总结几条在灾难，比如这场大雨中生存的必要技能，但我们更希望每个人都能下载安全手册，利用碎片的时间，好好补上灾害中生存的一课。

（Tips根据壹基金救援联盟访谈整理）

1. 当车内灌水，车门无法打开时，敲碎车窗逃生是一个办法，可使用的工具有锤子（如果带了的话），车锁等，但据测试，头枕拔出来后的尖锐部分插入车窗角落边缘部位并下压，可以利用杠杆原理压碎玻璃，另外还可以上网购买美国产的小工具“ResQMe”，（一个钥匙扣大小的车内急救装置，可以在关键时刻割断安全带和击碎车窗）。车玻璃都是钢化过的玻璃，砸的时候尽量选择车门的几个角和边框附近砸效率最高，一旦敲破会有水灌入，主意玻璃划伤。水灌满车厢的那一刻，是唯一开门的机会。近年部分车款有后备箱紧急逃生开关，平时详细阅读说明书也可以救你一命。

2. 平时注意城市里立交桥的高度限制，倘若限高2.2米，则水深程度可以据此目测，绕开容易积水的路段。

3. 街道被大水淹没时，为防止掉入无盖的下水道，尽量避免在路边行驶，因为下水道都在路边的，再可以看水流，下水道上方会形成小漩涡。

4. 在任何的外出游玩之前记得看天气预报，遭遇泥石流等灾害，尽量往高处走，带好能够进行定位的工具，找到安全的庇护地，求救的时候说清楚自己所处的位子。不过要是知道天气会下大雨最好就不好出去野营了。自救工具中，绳索是必要一项，有专门的氨纶材料水上救生绳，可漂浮于水上。

5. 下暴雨时，要立刻离开低洼地，找到制高点，因为水位上升的速度是你想象不到的。

6. 被水冲走时，会水的不要逆势而动，尽快选择身边可以够得着的漂浮物和制高点的下方，固定住自己寻求伺机求助。不会水的尽可能地利用身上的衣服裤子、塑料袋等等，只要能做成汽包就能依靠其浮力将头部控制在水面上面，再伺机寻求固定点。

7. 通常家用急救包应该必备的是，几种急救药品，速效丸，还有外用药，止血绷带，剪子，逃生绳索，手电，及简单的工具。改锥，钳子等。