【人物评论】张志勇：告别李宁

【《中国企业家》】张志勇离职了。在他44岁的当口儿，也是他为李宁工作的第二十年。
7月5日发布的一纸公告，宣布他从11年的执行总裁位置上离开。与他接任陈义红那次不同，这次退隐多年的李宁亲自出面执掌大权，与德州太平洋集团（TPG Capital）合伙人金珍君一起，暂代其职务，前者负责对外事务和关系，后者负责内部事务与运营。
当下的李宁公司被视作正处于最糟糕的时期。2011年年报显示，李宁销售收入为89.3亿元，同比减少5.8%，而行业第二的安踏销售收入达89亿元，同比增长20.2%，经营溢利更高达20.11亿元，远超李宁的6.31亿元。
北京奥运过后，李宁酝酿品牌重塑，换标、换slogan，启动于2010年的这一系列活动最终却未获得市场认可，反倒将其长期以来因高速增长而被掩盖的问题逐步暴露。近年来高管出走、品牌定位摇摆、订单下滑、股价大跌、库存积压、士气低迷，这一切造就了今日李宁难以摆脱的困境。
面对于此，今年年初，曾一度扶植达芙妮公司进行管理改革并取得佳绩的TPG管理团队进入李宁。6月，李宁以五年20亿的价格签约CBA，回归“体育”本源。
TPG的加入也被认为是张志勇离职的一个动因，尽管李宁本人在记者会上屡次强调，张离任是由其本人和董事会沟通后做出的决定，并否认了外界认为张志勇是李宁经营困局的主要诱因，李宁说“志勇从李宁创办初期便来到公司，当时销售还不足10亿，他加入后业务有突飞猛进的发展。”但另一方面，李宁公司的这一举动则显然表明，其对于扭转困境的希望已寄托于TPG的管理之上。
注：本文详见2012年第14期《中国企业家》杂志，未经授权，谢绝转载。有意与中国企业家网站的内容转载等业务合作者，请与市场部联系(电话：64921616-8657)。
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