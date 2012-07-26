新华时评:房地产市场要坚决防止“微调”放水

国务院办公厅２４日发出通知，决定从７月下旬开始派出８个督查组赴１６省份，对房地产市场调控政策措施落实情况进行专项督查，这立即引起社会强烈关注。专项督查的实施，传达出中央落实房地产宏观调控、坚决制止地方“微调放水”的决心。
社会公众注意到，此次通知要实施专项督查，是中央部门十多次表态“调控绝不动摇”的连续动作。此间，３０多个城市屡屡出台“地方新政”，试图以地方“微调”来化解中央的房地产“宏调”。政策的持续博弈，加剧了市场波动，动摇着社会预期。实施专项督查，正是释放中央政策明确信号，为地方微调政策划红线的有力举动。
地方政府对中央政策的落实程度，直接影响到宏观调控的成果。今年以来特别是第二季度以来，房地产市场出现异常波动，市场信号趋于混乱，其中很重要的一个因素就是“宏调”与“微调”间的摩擦增大，影响了市场预期。
新一轮房地产调控以来，地方政府一直“微调”不断。有机构统计表明，进行“微调”的城市至少达到４０多个。根据国土资源部的最新数据，去年下半年以来，全国１０５个监测城市中，北京等３３个城市分别从不同角度出台楼市“微调”政策，内容涉及公积金贷款额度、土地出让、普通住宅标准、税费优惠及购房补贴等，而上海、芜湖、佛山、成都等城市因为碰到限购政策的“红线”被叫停，其余城市的“微调”仍在继续。
其实，在宏观政策层面，中央坚持房地产调控不放松的基调从未改变。４月１３日，国务院常务会议指出“坚持房地产调控政策不动摇，决不让调控出现反复”。５月中旬，温家宝总理在六省经济形势座谈会上指出，要稳定房地产市场调控政策，严格实施差别化住房信贷、税收政策和限购政策，采取有效措施增加普通商品房供给，继续推进保障性安居工程建设。国土资源部、住建部、发改委、央行、证监会等相关部门先后表态，重申坚持房地产调控不动摇。
中国地区差异大、市场主体多元，宏观政策在各地执行过程中的确存在因地制宜的问题。但地方“微调”必须服从中央“宏调”，碰触“宏调”底线、红线的，必须坚决叫停。在稳增长基调下，必须确保流动性真正投向实体经济，并服从转方式、调结构的长远目标，坚决防止“宏调”筑坝、“微调”放水而重蹈为“保增长”而绑架房地产的覆辙，避免房地产市场来之不易的调控成果付诸东流。
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