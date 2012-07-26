人民日报：楼市调控并非基本靠吼

调控确实要“吼”，表明决心态度；但并非“基本靠吼”，仍有政策储备
今年以来，一些地方楼市向暖，房价似有反弹趋势，决策层多次表态：坚持调控，不放松、不动摇。
不少媒体将这种表态描述为向市场“喊话”，并细心地发现，半年来统共“喊”了十多次。有人因此开玩笑：调控看来基本靠吼。
调控确实要“吼”，但并非“基本靠吼”。换句话说，吼，是一种有效手段，但并非唯一手段，仍有政策储备。
先说吼吧。去年至今，累计有数十个城市，以“稳增长”为由头，以“微调整”为包装，试图放松楼市调控。媒体一曝，上面一吼，该收的都收回去了。
吼的深层次含义，是坚持既有政策，狠抓具体落实。
当前市场预期有点乱，除了因前期降价带来的刚需入场、房价反弹，一些地方探头探脑的松绑尝试“功”不可没。近期，国务院高调督查各地调控落实情况，既有利于稳定市场预期，也可为深化调控提供政策依据。
除了表态度、抓落实的“吼”，坚持调控还有哪些新的实招？
本轮楼市调控，核心是限购、限贷，重点是抑制投资投机需求。
往前看，调控之初，在房价飞涨、投资疯狂的背景下，抑制投资需求、保障刚性需求，很必要，也很有效。往后看，40个城市个人住房信息已经联网，未来将扩大到500个城市，为继续限购、限贷提供了更大空间。
考虑到一些地方“松绑”楼市的冲动，当前限购不仅不应该放松，在一些城市或应进一步从紧。尤其是住房信息联网的城市，有可能实现联网范围内的城市，限购多套房。
维系市场稳定，尤需增加供给，当前可操作的手段还不少。对拍出去的土地，要严控“批而不建”，促使开发商及时开工盖楼，尽快形成有效供给。对已盖好的房子，要严控“建而不售”，打击捂盘惜售，鼓励以价换量。对已经卖出去但长期空置的房子，要通过经济手段鼓励出租、减少空置。
由于城镇化加速，城市土地有限，楼市的长期整体供求关系偏紧。加大有效供给、抑制投资需求，二者不可偏废，都要长期坚持。
稳需求和促供给的政策，有的是现成的，有的正研究储备。毋庸置疑的是，如果房价面临失控风险，政府不会束手无策。
楼市调控，并非“基本靠吼”。
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