【未来之星】何振红：寻找“鲨鱼苗” 助推破坏式创新

【中国企业家网】7月27—29日，由《中国企业家》杂志社主办的2012（第十二届）中国企业“未来之星”年会在青岛香格里拉大酒店举行。《中国企业家》杂志社社长何振红在会上开幕致辞。

以下为《中国企业家》杂志社社长何振红演讲实录：

【图为 《中国企业家》杂志社社长 何振红 】

何振红：尊敬的牛俊宪市长，尊敬的各位企业家朋友、各位专家，各位“未来之星”、各位嘉宾，大家上午好。我先要说，我要代表《中国企业家》杂志社对各位来光临今天的会议，表示热烈的欢迎和衷心的感谢。第二句话我要说的是，你们做了一个正确的选择，虽然有两个会议在开，但是那个事儿离我们稍微远点，这个事儿跟我们相关，所以你们做了正确的选择来到了这个会场。

刚才主持人说，这次我们是《中国企业家》杂志社为“未来之星”、为创业和创新的群体专门组织的会议是十二个年头了。《中国企业家》杂志社是一本定位为一个阶层声音和生活的杂志，我们关注的更多是企业界的大佬和企业界的领袖，但是我们为什么花这么长时间，用十二年时间坚持关注这么一个群体？我想有两个理由。第一个理由，这个群体是中国商业中最坚实的成长力量。我说出一串名字就知道他们的成长，比如说12年来我们有252家企业上榜，其中有腾讯、百度、用友、携程、当当网，都是上榜的企业。去年还有新的，比如凡客、1号店，他们在中国保持了非常好的成长速度。这些企业、这个群体是中国商业成长中最重要、最坚实的力量。第二个理由，他们是中国商业中最坚定的创新力量，大家知道做创新是很难的事情，我们有一个比喻，创新是干什么？不是说你跟着别人在高速公路上跑车，而是你自己有本事重新开辟一条高速公路，创新者都是开路者。但是我们这些上榜的企业都是创新者，随着我们每一届评比的深入，会发现新的一届比上一届有更多的创新，越来越多的新的。今年除了上榜的21家企业以外，我们做了萌芽榜。今年听到不少朋友说，那个“萌芽榜”很有意思，全是全新的领域，细分的市场，挺有意思的。所以基于这两个原因，《中国企业家》杂志要对这个群体给予更大的关注，我们用我们自己的话说，是我们在寻找和发现，寻找中国商业里面最具活跃的力量，发现推动中国进步的最有力的力量。我们的形象叫“鲨鱼苗”，就是这一批企业是鲨鱼苗，它们有着鲨鱼的基因，未来就是一个大鲨鱼，虽然今天很小。

从另外一个意义上说，我们寻找和发现的这一批就是未来的中国企业领袖，他们中间一定成长出以后是引领中国企业发展的领袖级的人物，其实现在已经有一些登上了领袖的宝座。

这是我们讲《中国企业家》杂志社为什么持续用十二年的时间关注这个群体。

接下来，我们要给这个群体更加特别的关注。今年上半年我们做了一个可行性研究报告，准备推一个项目叫“‘未来之星’助长计划”，有两个原因：一个是《中国企业家》杂志社作为非时政类报刊改制的试点，已经完成了从事业单位到企业单位的过度，这个过程中财政部会有文化产业基金，对这批改制的企业给予支持，不管财政部给不给我们资金我们都要做这个事情。

马上要起步做的事情，第一个就是要搭建信息技术的平台。我们通过对中国企业家的调研，还要做一些扩大，我们发现这个群体发现的趋势，他们存在的困惑，他们的希望、他们的需求，我们会对这个群体进行一些切合实际的服务。另外，我们的助长计划可能跟一系列奖励计划打包，比如跟一些商学院，当然我们还没有跟许小年教授所在的中欧商学院谈，但是我们跟其它的商学院已经展开了合作，可能接下来有一系列的帮助、推动“未来之星”成长的奖励计划和奖励课程的推出。我们希望通过我们自己的努力，对这个群体做一些事情。

大家也注意到，今天会议的主题是“破坏式创新的中国力量”，为什么选这么一个题目？信息技术的进步和商业模式的改变，正在颠覆着我们现在的市场格局和竞争，这种颠覆，颠覆者很大一部分来自于“未来之星”。换句话说，“未来之星”群体的这拨人，都是这种商业模式和技术游戏的颠覆者，他们里面是不是成长为一股真正的中国力量，是我们要跟大家分享的。有一本杂志的封面是“中国第三次工业革命”，用数字化的制造和新材料的应用相互叠加，以后我们的制造通过3D打印机就可以了，用电脑控制，用新材料的堆积加工法，一层层堆，堆出来的东西就是现代的制造业的产品，它们已经堆出了小提琴、锤子等一些简单的东西，接下来可能会堆积出更大的加工工具，这个变革是颠覆性的。之前我们说信息技术颠覆式的改变了我们的生活方式，这种数字化制造加上新材料的应用，可能颠覆了我们的生产方式。以后再做制造，就不需要车、钳、刨、洗这些工具，可能就是一个电脑，一层层叠加出来。有人说，第三次工业革命的到来，会把中国抛出去，因为中国的优势在第三次革命中不具备了，比如成本的优势，因为打印出来的东西非常容易。还有，新材料技术都在发达国家，有些发达国家的制造业开始往回转，有调查显示，美国有40%的企业都希望把自己的加工业转回美国本土。这样的话，他们认为中国就会被第三次革命给抛下。

中国到底有没有可能被第三次革命抛掉呢？就看我们在座的，看我们成长性的企业和创新型最强的企业，它们有没有可能进行破坏式的创新，答案会在接下来一天的讨论中嘉宾们会给展开。

最后，我预祝“未来之星”年会成功。