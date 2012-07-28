【未来之星】许小年：不具备破坏性的创新不是创新

【中国企业家网】7月27—29日，由《中国企业家》杂志社主办的2012（第十二届）中国企业“未来之星”年会在青岛香格里拉大酒店举行。中欧国际工商学院经济学与金融学教授许小年发表演讲。

许小年主要围绕破坏性创新需具备的四个条件展开演讲：需尊重、鼓励、激励创新；需为企业开辟多元、灵活融资渠道；需营造良好竞争环境；需有自由、开放的社会文化与社会环境。

许小年指出，如果创新不具备破坏性，就不是创新，“创新本身就是破坏性的，创新本身就是会打乱现有的市场秩序和经济秩序”，因而需要对营造宽松、良好竞争环境有正确认识。许小年还指出，“创新就是自由思想的结晶，任何对思想自由的限制都会压抑创新的力量”，他以硅谷“失败文化”为例，阐释了不惧失败、不耻言败对于创新、对于成功的意义。

以下为许小年演讲实录。



许小年：

大家上午好。关于破坏性创新，需具备四个条件。

【图为 中欧国际工商学院经济学与金融学教授 许小年 】

第一个条件是社会要对创新尊重、鼓励、激励，要鼓励创新者。在此向在座的各位表示敬意，你们没有选择稳妥而高收益的公务员道路，而是选择了充满创新的风险之路，中国的道路未来在你们身上。对于创新者不仅要尊重，而且还要保护，保护他们的权力，保护他们的产权和支持产权。如果权利得不到保护，创新者就不能获得创新的回报，就会减弱创新的激情。所以，对权利的保护是创新的基础，在权利保护之下，整个社会要形成一种风气，要尊重创新者、鼓励创新者、保护创新者。

第二，我们需要给创新企业开辟多元的、灵活的融资渠道。这个重要性大家都知道，如果没有非常活跃的风险投资，没有非常活跃的天使投资和PE投资，创新企业是不可能成长的。这是金融方面的条件，要有多元和灵活的融资渠道。为了实现这个目的，我们在金融改革上需要加大力度，需要减少政府对金融的管制，开辟出更大的空间来，使得民间的投资者能够和创新企业家一起工作，能够在更大空间上寻找更多的创新机会。

第三，要营造一个良好的竞争环境。在营造良好的竞争环境方面，我们现在存在着一个误解，不仅是社会公众，政府也经常把有序竞争挂在嘴上。我们没有想到，对有序竞争的强调压制创新的力量，创新本身就是破坏性的，创新本身就是会打乱现有的市场秩序和经济秩序。为了使这些破坏性的创新能够出现，我们要对市场竞争有一个正确的认识，良好的、宽松的竞争环境意味着允许、鼓励破坏性力量的出现，允许和鼓励破坏性力量的不断发展，而这个与有序竞争的正好相反。实际上破坏性创新是一个事物的两个方面，如果创新不具备破坏性，就不是创新。创新一定是带有破坏性力量的，这是由奥地利后来在哈佛大学任教的经济学家，迄今为止我所见到的在研究创新方面最杰出的经济家，由熊彼特在几十年前就提出了破坏性创新带来的动态效益而不是静态的效益。要允许破坏性力量的出现，鼓励破坏性力量的出现和发展，需要政府放松管制、减少干预，逐步退出经济，把更多的空间留给破坏性创新的力量，只有这样才能带来新的技术、新的商业模式和新的生产方式、新的组织方式，中国的经济发展才能从简单的制造业逐渐转向到以创新为基础的新的增长模式。这是第三方面，破坏性创新所需要的社会环境。