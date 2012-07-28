【未来之星】《中国企业家》杂志副总编辑万建民总结陈辞

【中国企业家网】7月27—29日，由《中国企业家》杂志社主办的2012（第十二届）中国企业“未来之星”年会在青岛香格里拉大酒店举行。会议最后，《中国企业家》杂志副总编辑万建民先生做总结陈辞。

万建民：时间总是过得非常快，大家可能还沉浸在杨教授的演讲当中，但是不得不把大家拉回来，因为我们的年会马上告一段落。此时此刻，已经不需要我对年会的内容、嘉宾的演讲做小结，想表达两个意思：

第一个，《中国企业家》杂志社作为主办方要有发自内心的感谢，感谢青岛市人民政府对《中国企业家》杂志社的大力支持，对年会的召开提供了周到服务和细致的保障，使年会能够顺利召开。从市政府对年会的支持当中，我们也看出来市政府亲商的理念和对企业家的尊重，这也是青岛市这么多年来能够发展这么快、这么好的重要原因。

第二个，要感谢年会的各位嘉宾，由于天气的原因，很多嘉宾从外地过来遇上了航班延误，也有很多波折，但是最终都顺利来到了我们的会场并且跟我们做了精彩分享。我简单做了一个统计，一天下来，总共有8位嘉宾做了主题演讲，4场主题论坛有26位嘉宾上台跟我们分享了他们精彩的观点。加上昨天下午一场蓝色经济座谈会和昨天晚上的私密沙龙，有近40位的嘉宾做了思想的分享。短短一天半的时间，一场场思想的盛宴精彩纷呈，让我们受益匪浅，对嘉宾的付出表示衷心的感谢。

第三个是感谢在座的各位，从今天早上九点坐到现在快七点了，整整一天的时间，你们的参与、你们的聆听、你们的付出让年会更加精彩，感谢你们!

第二个是想表达一些祝福和希望，《中国企业家》“未来之星”年会已经开了第十二届，12年来有252家企业进入我们的“未来之星”榜单，在之前的11届 231家企业里面，我们发现了盛大、百度、腾讯等这些企业很快从鲨鱼苗成长为大鲨鱼，而我们的统计显示有30%的企业上了“未来之星”榜单之后，一两年到两三年内很快在境内外完成上市，发展得非常好。但是也有5%左右的十几家企业，由于种种原因出现了破产倒闭或者是被兼并收购的情况。今天在座的很多企业都是新兴的成长性企业，也有今年上榜的“未来之星”企业，也有往届的“未来之星”的企业代表，应该说都是在创新当中作出了艰苦努力和不懈付出，我也希望在今后的发展中能够坚持永不懈怠，坚持持续创新，祝福你们早日从鲨鱼苗成长为大鲨鱼，从中国商业成长最坚实的基石，成长为中国商业的引领者，早日从“未来之星”成长为中国企业领袖参加我们另一个年会，作为另一个年会的主角。这是我对在座各位的一点祝福。

《中国企业家》杂志社也希望为大家搭建更开放的平台，为“未来之星”企业的成长提供更多的服务，昨天晚上2012届“未来之星”的部分企业聚在一起，选出了“未来之星”俱乐部2012级的班委会，也希望通过这样的平台把年会的交流延续到平时的发展当中。年会虽然只有一天，一年只有一次，但是我们希望通过这个组织把我们的交流、友谊和联系更加紧密起来，我们能够携手向前，共同为中国经济的转型、共同为中国经济的增长贡献我们的力量。

谢谢大家!

最后我宣布，2012(第十二届)中国企业“未来之星”年会闭幕，我们明年再见!