【解析】安邦：金砖五国可能只有中国硕果仅存

【中国企业家网】金砖五国（BRICS）曾经长期成为拉动世界经济增长的火车头。在鼎盛时期，金砖五国占全球外贸总额15%，吸收外资总额17.5%，GDP总量则为17.82%，对全球经济增长的贡献更超过了50%，承托起世界经济的希望。

不过，随着全球经济不景气的加深，发达经济体复苏之路几遭坎坷，以及中国需求的减弱，金砖五国的经济增长也倍显疲态。毫不夸张地说，倘若现状继续持续，金砖五国很可能只有中国硕果仅存。

具体而言，五国中最危险的当属印度与巴西，安邦也曾数度预警两国的宏观经济风险。之于印度，今年6月11日，标普发布报告警告称印度经济增长乏力，经济政策的政治障碍重重，面临失去投资级评级的巨大风险。目前，标普对印度的评级为BBB-，仅比垃圾级高出一级，在金砖国家中排名最末，也是唯一前景展望为负面的国家。而在标普发出警告的前两天，《经济学人》杂志于6月9日发表文章称，鉴于印度卢比大幅贬值，私人投资枯竭，GDP增速放缓，印度奇迹已成海市蜃楼，而印度经济重回高速增长道路的前景则不妙。

数据显示，印度今年一季度GDP增长率仅为5.3%，创下近十年来低位，而去年同期该数字仍高达9.2%。与此同时，随着资本的大幅外流，印度卢比兑美元在最近一年中大幅贬值，最多时曾一度折逾30%。为应对卢比贬值，印度央行曾宣布将外国投资印度国债上限提高50亿美元至200亿美元，且拓宽了可以投资印度国债的外国投资者范围，但仍无济于事。尤为可虑的是，为缓解经济增长下滑的趋势，印度央行于4月进行了三年来首次降息，而这显然将加剧资本的外流。

巴西的情况并不比印度好多少。7月20日，巴西计划部和财政部发布公告称，鉴于外部危机加剧和国内增长乏力，政府决定把今年的GDP增长预期下调至3%。而在一季度，由于外需减弱，巴西经济同比仅增长0.2%。在此之前，巴西央行也将其对今年经济增长的预测由3.5%降至2.5%，而代表私人部门的金融市场分析家们则更加悲观，在16日发表的最新预测中，分析家们表示，巴西经济今年仅能增长1.9%。而就在2010年，巴西的GDP增长率还曾达到7.5%的顶峰，为24年来最高。

与印度类似，巴西也正面临资本外流的风险。受此影响，巴西雷亚尔在最近一年中最大贬值幅度超过36%，更甚于印度。同样，为应对经济减速的风险，巴西在过去八个月里连续八次降息，累计降息幅度达450个基点。值得注意的是，尽管对外贸易条件优越，巴西和印度却存在着巨大的经常项目赤字，这意味着，一旦为维持币值稳定耗费过多外储，他们甚至可能经历一场全面的货币危机。

南非的情况也不容乐观。自今年2月以来，南非制造业PMI一路下滑，从57.9%下滑至6月的48.2%，第一季度GDP增长率为2.7%，低于前一季度的3.2%。随着南非经济增长的进一步放缓，7月24日，世界银行将南非经济增长预期调低到2.5%，比去年预期的3.7%下降了0.6个百分点。此外，南非储备银行指出，在随后的12－18个月中南非经济增长率还会继续下跌。

南非货币兰特也正经历着大幅贬值，在最近一年中，兰特最大贬值幅度亦超过30%。与此同时，在全球多国央行先后宣布降息的背景下，南非央行于7月19日宣布降息50个基点。据悉，这是南非央行自2010年11月以来的首次降息，目的在于增加流动性，促进经济增长。这也从侧面印证了南非经济正经历寒冬，被全球经济的不景气卷入在内。

俄罗斯的情况稍微要好一些，是金砖国家中唯一没有被IMF下调增长预期的国家。但如果全球经济衰退压低了能源价格，哪怕只是出现暂时性的低迷，俄罗斯也没有太多的应对措施，来确保他们的社会稳定。这一点，在今年的换届选举中体现的淋漓尽致，俄罗斯爆发近20年间最大规模的民众示威运动。更何况，从绝对值来看，今年4月6日，俄罗斯政府将该国2012年经济增长速度预估值从此前的3.7%下调至3.4%，即使并未出现明显衰退，也很难担当起世界经济增长的大旗。

由此来看，在其他金砖国家普遍失色的条件下，中国经济虽然减速，但仍不失为全球经济的灯塔，在金砖国家中更是金鸡独立，有可能成为硕果仅存的一员。这对于中国的启示是，只要做好自己的事情，搞好改革，稳住经济增长，即使出现暂时性的人民币贬值与资本外流，也难以改变中国在世界经济增长中的地位，国际资本迟早会回头重新寻找中国。这也是中国走向世界的最好机会。

金砖国家的失色让世界经济复苏再度蒙上阴影，中国有可能成为硕果仅存的国家。只要中国能够做好自己的事情，终能化危为机，迎来走向世界的最好机会。