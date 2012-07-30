【专稿】回到体育的起点

【《中国企业家》】当四年一度的奥运再次来临，你是否仍记得四年前的盛况？刘翔退赛的议论，奥运冠军的泪水，打着擦边球的各类体育营销，将所有人的感官塞满。

四年后，北京奥运的影子留存于记忆，曾经灯火通明的比赛场馆，除了少数如鸟巢、五棵松体育馆和国家会议中心，还常有人来人往，老山上的小轮车赛道，香山南路的射击中心、通州水上公园的皮划艇赛场都已几近荒废。

中国人是不是真的热爱体育？曾有媒体专门就这个话题展开讨论，最终没有明确结果。

另一方面，体育成了企业家圈子里的时尚，帆船、高尔夫、自行车、马术，代表着一种生活态度，亦是一个交际圈，有时还是营销手段。而这次采访中唯一与足球有关的苗连生，最爱的运动却是从来不看的篮球。

体育究竟是什么？尽管它从来都无法隔断与政治和功利的牵连，但至少仍可回归身体教育（physical education）和游戏（Game）本身。

郁亮 没有不健康的借口

郁亮刚登完慕士塔格回来，这是他第一次上到海拔7500米以上，前后14天，没有吸氧就登了顶。2010年，郁亮花了三个月瘦身12公斤，脸变得棱角分明，脂肪含量降到20%，他的目标是18%，

长跑、自行车、足球和登山组成了万科企业文化的运动版块，“阳光的、出汗的、团队的，我们推崇的运动要符合这三个要求。”除了足球郁亮全部参加。

登山他刚玩不久，去年上了趟启孜峰（海拔6206米），今年除了慕士塔格，还准备去登卓奥友峰（海拔8201米），“登山这事要一鼓作气，过了7500，就该去8200了。”他不向员工推广登山，“比较贵也比较危险。”

但自行车和长跑不一样，尤其是后者，价格便宜场地易得，也是储备体能的最好方式。

每次出差，郁亮都会在当地跑步，分公司的高层他挨个叫来，“大连的滨海道、沈阳的沈水河公园、北京朝阳公园、杭州西湖、宁波东钱湖、南昌的龙湖宾馆边上，我到处都跑。”

一开始人们不完全理解他，“不情不愿，不来又不行。”一年后，郁亮一招呼跑步，人们准时准点就到了，还有拖家带口的，“体检报告一出，还有啥好说的？”

郁亮希望万科除了给员工体面的待遇外，还能留给他们健康的生活方式，为此，他要求每一家分公司都设淋浴房，“有分公司说地方太小，没法弄，我说总经理办公室有吗？有就改成淋浴房嘛！”

去年10月，万科集团第一届自行车联赛在阳澄湖畔举行，打出了“健康生活工作多十年”的口号，郁亮挺满意那次的成绩，“我们总部队拿了团体第二，按每队最后一名记成绩，这就要求战术和协作，光有英雄不行。”

最绝的是，郁亮引入了国家体质测试，并设计了一个将员工体质指标与管理层业绩考核结合的制度，“有9大指标，心肺功能、力量、平衡等，每年一测，跟自己比，下降了就得扣管理层奖金。”他觉得与其把钱用来给员工安排专家门诊，不如鼓励锻炼提高体质。

如今在万科，不运动的员工开始运动，运动的员工组成了长跑俱乐部和自行车俱乐部。

去年12月份，郁亮本打算和公司长跑俱乐部一起参加深圳市登山协会和壹基金联合发起的“为爱而跑”山地马拉松，结果训练时不小心卡断一块小骨头，没跑成。

今年万科还专门定制了一批训练服，每件衣服背后印有凡客体的宣言，郁亮那件背后写着，“止步的理由千万，坚持的动力只需要一个，我是郁亮，支持12月16日为爱奔跑，爱的每一步。”