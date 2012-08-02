党报称差别化退休难保公平 政策制定者将得利

●目前退休年龄“一刀切”，换个角度看，也是“一视同仁”。“因人而异”、“弹性操作”，如果没有足够完善的制度保障、缺少有效的监督机制和畅通的利益诉求渠道，其公平性较目前的退休年龄规定只会有退无进，甚至会更强化现有养老保障制度的不公平

延迟退休年龄怎么延？有关部门最近提出“差别化退休”的概念，这一提法受到一些专家肯定，认为退休时间“差别化”既能推迟实际退休年龄，又尊重不同人群的意愿，是以人为本的体现。但是，普通百姓似乎疑虑颇多，最担心的还是那个老问题——会不会越差别化，越不公平？

这种担心不是毫无根据。

“差别化”也好，此前说的“弹性”也好，乍听起来有助于公平，实际上很难真正公平。特定群体的利益诉求有大致相同的地方，比如目前一些专家所说的，一线体力劳动者愿意早些退休，医生、科研人员等技术含量高、“越老越吃香”的人群则愿意晚退。但具体到群体中的个体，可能完全不是这样。在延迟退休话题最热的时候，不少医生曾表示，“工作强度太大、知识更新太快，根本不想晚退”。体力劳动者中，即使是煤矿工人，也不排除身体不错、又想多赚些钱养家的人。甚至同一个人，身处不同阶段也会有不同诉求。政策制定者划分延或不延的范围，内心以为充分为劳动者考虑，最终往往会费力不讨好，想延的延不成、不想延的退不了。