权威解读:重大节假日免费通行 高速路会堵车吗

当得知重大节假日小客车免收通行费的消息后，一位邓姓车主向记者表达了担忧：一旦高速公路重大节假日免费，部分本不需要走高速公路或本来没有出行需要的车辆会随之增加，会不会造成大规模的拥堵？

今年春节期间，内蒙古、陕西、河南实行高速公路不收费，车流量是否猛增？是否出现拥堵？记者对此进行了调查。

内蒙古自治区从2004年开始，在每年春节期间，从除夕当天12时至农历正月初三8时，对内蒙古境内高速公路的过境车辆实行免费。免费期间，收费站入口的挡车杆停止使用，收费站也由发卡过路改为发放纸券，车辆在驶出高速时无需将纸券交回。实行春节免费措施以来，高速公路未发生车辆拥堵、通行不畅等情况。另外，从2007年开始，针对春运期间加班车返程空驶相对增加运输成本的实际情况，内蒙古交通厅下发通知，在春节后客流高峰期(每年10天左右)，对执行加班的客运车辆免征路桥通行费。据统计，全区每年发放约11000多张春运加班车通行证，每年免收过路过桥费约210余万元。

今年春节期间，陕西省收费公路自1月22日(腊月二十九)早上8时至1月24日(大年初二)早上8时(封闭式高速公路以出口时间为准)，对所有合法装载车辆实行免费放行，即48小时免费通行。

陕西省免收通行费的高速公路路段分别是：陕西高速集团管理运营的西安咸阳机场高速公路、西安至阎良高速公路、临潼至潼关高速公路、西安至宝鸡高速公路、铜川至黄陵高速公路，以及西安绕城高速公路生态建设管理局管理运营的西安绕城高速公路。

据了解，春节假日期间(1月22日0时—1月28日24时)，陕西省高速公路行驶车辆总流量达到178万辆。其中，1月22日8时至24日8时，陕西省高速公路行驶车辆总流量43万辆，占春节期间总车流量的1/4，减免车辆通行费共3944万元(包括客车973万元，货车2971万元)。

河南省1998年在全国最先实施春节取消高速公路收费，至今已坚持了14年。最开始，河南选择了从大年三十晚8点这个年味最浓的时候开始免费，到大年初二晚8点结束。但是有不少人提出，这样的免费时段岂不是避开了出行高峰期，没有最大程度让群众受惠。于是，今年河南省根据国家放假通知，从腊月二十九(今年农历腊月是小月，这天就算年三十)早上8时免费到正月初二早上8时。

河南省交通运输厅路政处副处长邹建东说：“过去免费时段错开了高峰，基本不堵。今年腊月二十九早8点开始免费，拥堵现象很快凸显出来，我自己就是腊月二十九当天回老家的，郑尧高速侯寨收费站拥堵达5公里左右。主要原因是免费开始时段和放假时间的同步，我国有除夕晚上吃团圆饭的习俗。今年的免费时间段特别合适回家探亲，所以腊月二十九早上出行车辆猛增。”

“另外，随着高速公路网线变得发达，走高速的车辆逐年增多，河南省从2009年到2012年4年春节高速免费数据显示，共计238万辆车享受了免费优惠待遇，免费金额达1.9915亿元。”

司机群体对高速免费持欢迎态度，河南农业大学教授石兵说：“春节我从郑州开车去上海，单程950公里，我省了420元过路费，来回就省了小千元。政策确实带来了实惠。”一些市民认为，节假日期间，飞机票价格太贵、火车票一票难求，公路承担大部分的客运量，政府实施公路免费政策有利于分流人群，利于出行结构优化。

郑州大学应用社会学研究所所长张明锁认为，高速公路在高峰期免费体现了政府以人为本、执政为民的理念。河南省贸易经济学会常务副会长宋向清提出：“如果从节前返乡高峰到节后返程高峰，全国高速公路实现免费运营，必定大大降低公路运输的成本，不仅腾出部分火车运力，而且促使公路客运降低票价，吸引更多乘客。”