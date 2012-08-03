专家：社保制度不会破产 不用担心领不到养老金

重复参保财政多补贴17亿

【报告摘要】 截至2011年底，112.42万人重复参加职工养老保险、新农保或城居保，1086.11万人重复参加新农合、城镇居民或城镇职工本医保险，造成财政多补贴17.69亿元。

9.27万人重复领取养老金6845.29万元，9.57万人重复报销医疗费用1.47亿元；全国共有240.40万人跨省拥有两个以上企业职工基本养老保险个人账户。

【延伸解读】 中央财经大学社保中心主任褚福灵介绍，如医保方面，这使得医保转移接续目前就比较难。其实中央早在2010年就出台了转移接续办法，但是医保的各险种制度设计不一，统筹层次低，制度之间、各地之间很难认同医保的缴费年限，这也给转移接续带来较大的阻力。由此也带来了大量的重复参保现象。比如农民工群体，很多在家乡参加了新农合，来城市打工可能又参加了当地的大病医保或者职工医保。

【最新进展】 目前不少地方已经尝试统一各项保险制度。如北京市2009年实现了城镇居民养老保险和新农保的统一，天津则已实现了城镇居民和新农合政策的统一。

对于医保转移接续问题，我国社保“十二五”规划已明确提出，要落实医保关系转移接续政策，实现医保缴费年限各地互认并累计计算。

8省份省内缴费比例未统一

【报告摘要】 从缴费政策看，截至2011年底，21个省级、201个市级和1252个县未按社会保险法的规定，以单位职工工资总额为单位缴费基数。

全国实际执行的企业职工养老保险单位缴费比例共有16种，最高为22%，最低为10%，有8个省份尚未实现省内缴费比例统一，有的省份缴费比例多达12种。另外，5个省级、4个市级和8个县自定政策降低社保费缴费比例或缴费基数，少征保费收入517.34亿元。

【延伸解读】 复旦大学经济系副主任、社保中心研究员封进介绍，各地经济发展水平不同，面临的社会保障情况不同，导致各地政策不一。上海是全国老龄化程度最大的城市，养老压力给养老保险基金带来了巨大压力，上海市的养老保险缴费比例因此也是全国最高的，单位缴费比例为22%，个人8%。而北京，单位缴费比例则为20%。

这一点在医疗保险方面表现也比较突出。如医保缴费年限，记者了解到，目前北京要求是男缴满25年、女缴满20年。而在西安则为男满30年、女满25年。

【最新进展】 目前养老保险已明确提出要把基础养老金提高到全国统筹，而医疗保险方面，人社部正在研究起草医疗保险条例，有望进一步明确其各项具体政策。

多部门管理影响政策效果

【报告摘要】 目前，社会保障各项业务由多个部门分别管理，由不同经办机构经办，征收机构也不统一，部门间工作衔接不够，一定程度上影响政策执行的总体效果。

截至2011年底，2514个县的城市和农村医疗救助资金累计结余126.39亿元，相当于这些地区当年医疗救助资金财政投入的80.28%。但这些地区低保人员中得到医疗救助资金资助参加医疗保险的仅占63.69%。

【延伸解读】 社保专家郑秉文介绍，目前我国医保制度包括城镇职工医保、城镇居民医保以及新农保。前两者属于医疗保险，主要针对城镇人口，归人社系统管理；后者则针对农村居民，由卫生系统管理。由此增加了许多行政成本。

比如，目前新农合以户为单位参保，许多农民工其实都在老家参加了新农合。但是来到城市打工后，有不少则参加了工作地的医疗保险。由于分属两套系统，信息不对称，这种重复参保很难避免。

【最新进展】 人社部目前正在建立一套全国联网的医疗保险信息系统。各地的医保信息系统正在逐步统一。

新京报记者 韩宇明

■ 释疑

社保体系处于何种水平？

专家称，建成世界上覆盖人口最多的社保网络

问：近年来，我国社保体系建设步伐明显加快。从这次审计情况看，目前我国社保体系究竟发展到怎样一个水平？

中国人民大学劳动人事学院教授、中国社会保障研究中心主任郑功成：近五年来我国社会保障发展成就巨大，应当充满信心。2009年以来，是社保体系建设发展最快、见效最明显和惠民最广泛的时期，短短几年就取得如此成就，在世界上是找不到的。国际社会保障协会秘书长霍斯金斯、伦敦经济学院著名教授彼特·汤森等国外一些知名学者来中国时，都提出希望学习了解中国社会保障发展和改革的经验。

中国社科院世界社会保障研究中心主任郑秉文：我国社会保障工作近年来快速发展，审计报告中作出的“体系基本建成、资金基本保证、管理体系基本形成”的判断非常符合实际情况，用五个方面高度概括社会保障工作取得的成效，让人感到很振奋，很受鼓舞。

中央财经大学保险学院教授、社会保障系主任褚福灵：报告充分肯定社会保障改革的成效，因为结论来自于审计部门实实在在的审计，靠数据说话，靠事实说话，而不是猜测和推测，更不是预测，消除了疑虑，增强了信心。

我国社保资金是否安全？

专家称，不用担心领不到养老金

问：最近有人提出，我国养老保险基金存在巨大缺口。老百姓对此很担心。从这次审计结果看，我国社保资金是否安全？如何看待审计发现的一些管理不严格、政策执行不到位等问题？怎么解决？

郑功成：要理性和辩证地看待社保制度当前存在的问题，历史遗留的问题也要用历史的方法和渐进的步子加以改革。作为研究者，我非常不赞同那些不负责任的观点。

社保资金结余3万亿，还逐年增加，不用担心领不到养老金。世界上只有破产的保险公司，没有破产的社会保险制度。

中国社科院财经战略研究院院长高培勇：审计提出的很多问题，基本原由是社会保障基金的管理行为及其运行机制目前尚处于规范过程中。比如社保基金收支究竟由谁来监督，现在是比较模糊的。

褚福灵：报告中指出了社会保障资金在征缴、支付、管理方面存在的突出问题，涉及到方方面面，这些问题产生的原因虽然很复杂，但是大概是来自于以下三个方面：制度的原因、管理的原因和技术方面的原因，要从这三个方面加以解决。

完善社保制度有何建议？

专家建议，建现代预算体系，对资金全程监控

问：根据审计结果，对进一步完善我国社保制度有什么建议和对策？

财政部财政科学研究所所长贾康：今后，要在强化制度建设方面进一步加大力度，尽快实现部分险种之间的有效衔接，消除各地保障政策存在的较大差异，建立全社会统筹的共济机制。为此，必须建立现代预算体系，将资金纳入公共财政框架并实施全程监控，切实解决个别地区和单位存在的问题。

高培勇：在社保资金积累快速增长、财政投入逐年加大的情况下，应当把社会保障预算作为所有财政税收体制改革当中的首选项目加以推进，并实行全口径政府管理，那么整个财政税收体制就可以向前跨越一大步。

北京大学中国经济研究中心教授、国务院医改专家咨询委员会委员李玲：从报告看，我国近年来医改取得了显著成绩。但一些配套改革未到位，比如医疗机构就需要加大力度推进，同时有关制度也有待进一步完善。通过审计帮助巩固、完善、调整制度和政策，这是报告的最大亮点。

据新华社电