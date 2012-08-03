【聚焦】累计结余逾3万亿元的社保资金如何保值增值？

累计结余逾3万亿元的社保资金如何保值增值？

【中国企业家网】（综合）8月2日，审计署向社会发布全国社会保障资金审计结果，社保资金累计结余3.1万亿，98%存放在金融机构。各项社保资金总体安全完整，基金运行平稳规范，但同时查出部分地区违规运营社会保障资金，经审查，部分单位和个人违规牟取不当利益。

在负利率时代，社保资金放在银行“吃利息”，会不会导致社保基金缩水？社保资金担负着“救命钱”、“养老钱”的角色，其安全性和保值增值有保障吗？

对此，中国社科院世界社会保障研究中心主任郑秉文表示，社保资金放在银行里安全性是非常高的，但2010年至2011年，CPI分别达到了3.3%和5.4%，在这种情况下，仅仅强调安全性的问题就不够了，负利率导致社保基金缩水十分惊人，2010年就有几百亿，2011年恐怕得有上千亿。

在郑秉文看来，社保资金的安全性和收益性不可偏废，如果过度强调安全性把社保基金存在银行里，实际上是对其本质上安全性的不负责任。郑秉文认为，安全性有两方面的含义，一是本金的安全性，二是其收益率不能低于CPI。

有业内人士表示，单纯把3万亿的社保基金结余资金放在银行里“吃利息”的经营方式必须得到改变。要想实现社保基金的保值增值，就需要社保基金投资渠道的多元化和国际化，并可以考虑通过委托专业的机构进行投资运营。

社保资金投资运营是为了使社保资金能顺畅发放，同时能合理化进行投资赚取利润，减轻社保资金压力，社保资金运营，能把钱活用，在资本市场最大化获利来保证退休人员生活，也是非常有好的。如果把资金能在合理化范围内应用，进行投资，对资金来说是非常有好处的，同时也能推动资本市场的合理化流通，能解决某些行业资金短缺情况，互相推动，互相帮助扶助企业发展形成良性循环。

对此，中国社科院世界社会保障研究中心主任郑秉文表示，对于基础设施投资尤其是一些涉及国计民生的、收益性比较好的大项目，可以考虑拿出一部分来单独由社保基金进行投资；另外，包括绿色投资、低碳投资 等一些很有前途的投资领域，也可以成为社保基金保值增值的有效渠道。