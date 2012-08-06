【人物评论】俞敏洪：VIE风暴的受害者？

【《中国企业家》】VIE模式在海外遭到重创，这次中枪的是俞敏洪。
新东方一直以来都是投资者心目中的优质公司。在其宣布收到SEC关于VIE结构调整调查函件之后，引来做空机构“浑水”的一纸卖空，仅两日股价就下跌57.32%，市值大幅缩水，至14.7亿美元，令市场大跌眼镜。
俞敏洪坐不住了，他在微博上不断发文回应市场质疑，甚至直指“浑水”是蓄谋已久，但是依然无法控制局势的发展。
市场对于新东方的质疑来自于新东方会不会成为下一个支付宝。“支付宝事件”让市场看到了VIE模式的弊端，面对这种离岸公司通过与境内实体公司签订控制协议的模式，市场担心的是“会不会有哪一天，你把资产转移装进了自己的兜里”。这也是VIE模式的中概股在海外市场接连遭受的拷问。
而对于新东方来说，市场的进一步担心是，中概股在海外市场遭到连续做空，一些境外上市的中国企业，由于价值被严重低估，那些准备去美国上市的企业已经开始转向境内上市。而已在美国、新加坡上市的中国企业，它们的做法是启动私有化并筹划回归A股。
俞敏洪在第一时间否认了其私有化以及退市的推测，在他看来，这是一场中国概念股在海外遭遇的信任危机。
“尽管痛恨浑水，但有一个不断挑刺的人存在，你就能够不断进步。可惜浑水被利益冲昏头脑，有点信口雌黄了。”俞敏洪说。
注：本文详见2012年第15期《中国企业家》杂志，未经授权，谢绝转载。有意与中国企业家网站的内容转载等业务合作者，请与市场部联系(电话：64921616-8657)。
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