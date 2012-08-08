工程院院士：人均建筑面积应控制在40平方米

章轲

中国工程院院士、清华大学建筑学院副院长江忆7日表示，考虑到未来中国人口增长、城市化率提高与土地资源状况，人均建筑面积应控制在40平方米左右。

近期，针对人均住房建筑面积的问题，在社会上引起广泛争议，不仅数据来源多样，更与人们的预期有较大差距。

国家发改委近日发布的《中华人民共和国可持续发展国家报告》称，2010年，中国城镇人均住宅建筑面积为31.6平方米，农村人均住房面积为34.1平方米，分别较2000年增长55.7%和37.5%。

而北京大学中国社会科学调查中心日前发布的《中国民生发展报告2012》称，2011年全国家庭的平均住房面积为116.4平方米，人均住房面积为36平方米。

在7日召开的“可持续发展与能源效率媒体论坛”上，江忆从控制建筑能耗的角度认为，中国内地不可能按照美国、欧洲的模式发展，只可能相似于日本、香港等亚洲国家或地区，应控制人均建筑面积在40平方米左右。

“中国未来人口峰值将达到15亿人，建筑总量应控制在600亿平方米。”江忆分析说，2000年到2010年，全国建筑总能耗从2.89亿吨标准煤，增长到6.77亿吨标准煤。建筑面积从277亿平方米增长到453亿平方米，大量新建建筑落成，2000年后建成的建筑占已有建筑的近40%。

江忆说，从全球人均建筑用能来看，中国建筑用能的“红线”（上限）为11亿吨标准煤，而从我国可以得到的能源来看，中国建筑用能的上限为10亿吨标准煤。

据清华大学建筑学院的研究成果，我国目前用能分布比例为工业65%、交通10%、建筑25%。江忆说，维持工业用能在目前基础上增长不超过20%，交通用能在目前基础上增长不超过30%，剩下的建筑用能只能在10亿吨标准煤以下。如果能做到8亿吨标准煤以下，则可以更好地支持工业和经济发展。

清华大学建筑节能研究中心的调查显示，目前建筑能耗占我国全社会终端能耗的比例约为27.5%，比发达国家40%以上的水平低。但随着我国城镇化进程的进一步发展，建筑总量将不断增加，建筑能耗总量和占全社会能耗比例都将持续增加。