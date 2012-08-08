【学界微评】许小年：英国为啥第一个完成工业革命

中欧国际工商学院经济学与金融学教授 许小年（来源于中国企业家网）

英国成为世界上第一个完成工业革命的国家，并非因为英国当时的蒸汽技术最为先进，而是因为英国第一个建立了保护私人产权的制度，有效的产权保护，刺激了民间的投资和金融创新，“工业革命”的实质不是技术革命，而是一场制度革命。