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【学界微评】许小年：英国为啥第一个完成工业革命

2012-08-08 13:49 来源：中国企业家网 评论(1)T|T

         中欧国际工商学院经济学与金融学教授 许小年（来源于中国企业家网）

英国成为世界上第一个完成工业革命的国家，并非因为英国当时的蒸汽技术最为先进，而是因为英国第一个建立了保护私人产权的制度，有效的产权保护，刺激了民间的投资和金融创新，“工业革命”的实质不是技术革命，而是一场制度革命。

                                                        ——许小年（来源于微博）

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