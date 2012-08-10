王永平：转型商业地产的最好时机已经过去

导语：王永平表示，现在转型做商业地产的，更多还是采取以住宅销售的现金流来实现滚动开发的方式，适合房地产行业的上升时期。最成功的例子是在2007、2008年之前就转型的，现在，最好的时机已经过去。

近日，海底捞跨界进军商业地产的消息，使得业内对商业地产的讨论升温。这一轮房地产调控以来，越来越多地产商开始转型商业地产或加重开发比重，全国各地更是新建起规模庞大的商业地产项目。随之而来的问题也显现出来。

“海底捞做商业地产，并不是说一定做不好。但是谁都去做商业地产，是有问题的。” 中国商业地产联盟副会长兼秘书长王永平说，“现在开发商转型做商业地产，有主动，有被动，也有盲动。10年前，人们在问什么叫商业地产，5年前人们在问谁在做商业地产，今天要问谁还没有做商业地产？5年后，也许要问，谁还在做商业地产。会有一个洗牌的过程。”

王永平认为，转型商业地产的最好时机已经过去了。

王永平表示，现在转型做商业地产的，更多还是采取以住宅销售的现金流来实现滚动开发的方式，而这种方式，依赖住宅销售，适合在房地产行业的上升时期转型。现在做的最成功的例子，是在2007、2008年之前就转型的，而现在，最好的时机已经过去了。

而接下来的发展中，商业地产会洗牌，集中度会提高，会出现集中化、规模化、品牌化的趋势。

王永平认为，做好商业地产，要具备四个方面的能力，一是眼力，在什么位置，做什么；二是实力，要有资金；三是耐力，要扛得住；四是合力，能够整合各种资源。