【专稿】用艺术表达诉求 乐施会“粮食”主题艺术展启动

【中国企业家网】当我们提起饥饿，也许眼前浮现的是非洲瘦弱的少年，“免费午餐”微博上捧着饭碗张嘴乐的孩子们，但事实远非这些所能涵盖。

8月11日， “乐施会GROW粮食公正全球倡导活动中国启动仪式暨粮食艺术展”在北京798偏锋新艺术空间开幕，展览持续10天。

“GROW粮食公正全球倡导活动”旨在推动一个公平合理的粮食体系，能够在每天给每个人，尤其是偏远贫困地区的农民，提供足够的粮食。活动在全球40多个多家展开。于是这不得不让我们提问，现在的粮食体系不公正吗？

是的。世界上有近10亿人在忍饥挨饿，而80%以上挨饿的人正是从事粮食生产的农民。在中国，仍有约10%的人生活在营养不良的状态下。

当然，“粮食公正”的概念对大多数人是抽象的，这次展览的目的就是让这个抽象的概念变得视觉化，尽管也不是每个人都能够深切理解当代艺术。

“每一天，我们都离不开粮食。但是我们是否深入地思考过，粮食是与饥饿、贫困、农民和气候变化等息息相关的？”乐施会经济公正项目经理毕伟德问？

策展人夏彦国则在发言中用最简单的方式解答了这一问题，他说，“我来自农村，但当我来到城市，我几乎忘了农村生产粮食时是如何的辛苦。每年都有40%以上的玉米被制作成了乙醇，一年下来刨去垫付的生产资本，一亩地只能赚两三百元，这就是不公正。”

事实上，粮食的主要消费者在城市，当我们在城市里大量浪费粮食，同时大量发展工业，招募产业工人，将农民从田间地头吸引到厂房来工作，也就使得农村的劳动力人口大量下降，只剩下妇女、老人和小孩，这也会迫使粮农使用大量的除草剂、杀虫剂、化肥，来生产更多粮食，食品安全出问题，几乎不可逆转。在这一过程中，大的农业企业亦是重要一环。

在很多条件下，艺术都可以表达很多关于贫困、气候变化的表达诉求，譬如哥本哈根气候大会时，门口一排排冰做的小人逐渐融化。在很大程度上，艺术表达有着它的直观性。

2012年初，夏彦国接到乐施会的邀约开始筹备这次展览。这一次他找到了陈昕鹏、戴亮、董菁、季燕江、李博、李枪、梁硕、马永峰、丘婧彤、任芷田、盛旭凤、吴啸海、萧昱、闫冰、杨茂源以及周翊共16位艺术家一同参与。

每一位艺术家都有自己对于“粮食”不同的理解和表达。李枪从云南运来了佤族人用的粮仓，在北京组装起来，周围立起铁制的玉米和高粱，他说在云南当地，“他们只容许小量的粮食在家里，把大量的粮食放在粮仓，他们认为寨子发生火灾，还能够保证有粮食吃，还可以活下去，这是他们对粮食的态度。”

今年五月，他还和另一位艺术家周翊一起跟随夏彦国去贵州桥上村考察，与当地村民交流，了解他们的生活和生产情况，然后回来讨论创作主题，而这也是当代艺术界第一次通过针对性研究进行创作。于是，李枪呼吁有更多的艺术家能够将工作重心转移到村庄，到乡村生活的过程中去。

事实上，也的确是，我们一直离乡村太远，尤其离那最后一公里的乡村，太远太远。