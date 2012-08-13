【专稿】风波后开班 崔永元的乡村教师培训项目启动

【中国企业家网】在经历了微博炮轰湖南省教育厅，引起轩然大波后，崔永元的乡村教师培训项目终于如期进行，来者亦皆是湖南省的乡村教师，集合了13个相对偏远落后县所在乡村的110位小学及初中一线教师。

8月10日下午，北京四中，崔永元表现平和。在他做乡村教师培训的6年间，争议和问题一直存在。除了今年教师选拔过程中与湖南省教育厅的龃龉外，去年，崔曾在培训班开班后不久，通过微博对外公布有8名黑龙江教育官员假借乡村教师身份参加其培训班。这8人来自黑龙江省北安市和伊春市新青区，分别任教育局副局长、主任和小学校长等职务。事后冒名官员遭退返，黑龙江两地教育部门负责人已分别就官员参加乡村教师培训一事致歉。今年，教师的筛选工作由教育NGO“我们的自由天空”承担。

根据安排，8月11日是教师们“开眼界”的日子，故宫、鸟巢，意大利超级杯足球赛，尤文图斯对战那不勒斯。这些在来自“最后一公里”的乡村教师看来，甚至连在电视中都很少有机会看到。

来参加乡村教师培训，老师们“享受”了一遍坐飞机，住宾馆，看鸟巢，游北京的全程，还有各种心理学、教育学专家和同行将为他们上课，举行讨论。这份课程安排曾在网络上被人认为“太好笑”，却恰恰呈现出城乡之间巨大的互不理解。

崔永元办这个班的初衷恰恰来自于此。2006-2007年，崔永元发起重走长征路的活动，所到之处却见到了大量贫困的学生和教师。学生问老师，坐飞机坐在哪里？老师答，大概是坐在翅膀里吧。这让崔永元会确认，老师们要“开眼界”，学生才会得到正确的信息。

80后的杨艳是湘西土家族苗族自治州凤凰县吉信镇中心小学教师，至今已教书14年，但这是她第一次走进大都市，更是第一次来到北京。这个在很多人眼里充满问题的城市，在她看来，却足以令她“兴奋得手脚发抖”——你永远无法替别人去感受，但城市抑或农村，应当是人有自由迁徙权利后的选择。

而另一位教师龙腾则带来了他的愿望——早日成为正式教师。从1997年开始龙腾便是一名“代课教师”，工资80元，现在“好了许多”，也不过是涨到了800元，“一手握锄头，一手拿粉笔，我们要为孩子付出全部努力。”龙腾说，“村里好多代课老师都羡慕我。我要把乡村代课老师的情况告诉大家，也要把大家的关爱带回去。”

崔永元倡导“人人公益”，在这次活动中，北京四中提供了20多名学生志愿者，并独立承担了开班仪式、结业仪式和部分培训活动的策划和执行，这也是第一次由中学生来承担一个公益项目的策划执行工作。影响少年，便是影响未来。让年轻人更多地参与其中，对于崔永元而言，亦是他所期望看到的。