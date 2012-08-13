韦森：中国经济增速下行是个必然趋势

纵观中国今年上半年宏观数据，上半年中国国内生产总值为227，098亿元，按可比价格计算，同比增长7.8％，其中二季度增长7.6％，增速3年来首次跌破8%。上半年中国外贸进出口总值为18398.4亿美元，同比增长8%。其中出口9543.8亿美元，增长9.2%；进口8854.6亿美元，增长6.7%；贸易顺差689.2亿美元，扩大56.4%。

记者：今年上半年，中国经济下行趋势已开始显现，投资、消费、出口形势不容乐观。在此宏观经济的格局下，您认为今后中国经济将何去何从？经济是否存在“硬着陆”的风险？

韦森：我素来不怎么用“硬着陆”、“软着陆”这种带有情感的隐喻性词汇，总觉得这种说法的背后的潜台词是假定一国的宏观经济像架大飞机，总有一个航班“驾驶员”和“机长”似的政府操控和调控在其中。今年5月初，《东方早报》记者曾给我做了一个访谈，在那篇《大转型中的中国经济》的访谈中，我就指出，中国经济逐渐下行，将是一种自然趋势，甚至可以认为一个必然趋势。这个观点随后也影响到了较多经济学家对中国经济的判断，包括国外的一些经济观察家。

从1992年邓小平南巡讲话开始，中国经济开始进入了高速增长期；尤其是在2001年中国加入WTO之后，中国经济有一个十年的黄金增长时期。经过30多年的高速增长，中国经济增速开始逐渐下行，应该认为是自然和必然的。近期，有一些财经媒体乐观地表示，中国经济将在7月份“见底回升”。我觉得这种观点只是看到了经济的表面现象。从中国经济的发展阶段和长期趋势看，我们需要对经济增速的逐渐下行做好充分的思想准备。

之所以说中国经济下行将是一个必然和自然趋势，可以从三个层面讲。其一是表层的，即人们所常说的拉动经济增长的“三驾马车”均举步维艰；其二才是根本的，即各类企业的资本边际回报率均呈现下降趋势；其三则是从历史的观察看，中国经济经过30多年的高速增长，看来已过巅峰期，慢慢进入了长期增速下行的趋势中。