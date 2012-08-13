【政经评论】焦利：三沙应升为省级特区

7月24日，三沙市人民政府正式挂牌成立，取代原先的西南中沙群岛工委，管理南海诸岛及其海域，管理机构的层级由县处级上升为地市级。

为了更好地实现对南海海域的行政管辖，下一步应该将三沙市升格为省级建制，将南海西南中沙群岛从海南省分离出来，变成直属中央管理的特区。

南海建省（特区）不仅可以宣示主权，而且可以真正有效地加强对南海地区的行政管辖。从历史上看，中国政府曾经多次通过建省的办法来化解边疆危机，强化对边疆地区的行政管辖。比如，新疆建省、台湾建省和东北的行省制改革。这三件事都是近代中国边疆地方政治制度演变中的大事，具有重要的国防战略意义。

南海之所以出现多国多方哄抢局面，根本原因是我们疏于管理、一直未予以开发造成了海上撂荒。而未开发的原因就是没有一套强有力、高级别的行政机构去组织和推动。没有形成让人看得见的、被感知的有效管辖。

南海丰富的资源和海洋风貌比海南岛具有更大的发展潜力。建省所需的投资不仅可以极大地拉动内需，解决产能过剩问题，甚至可以成为未来中国新的经济增长点。只要国家允许并有相关政策，一定会有许多怀揣梦想的人包括大学毕业生和复转军人来南海创业、投资，而创业本身又能创造很多就业机会。所以，南海建省（特区）也可以大大缓解就业的压力。

当中国面向全球招商，出租海域使用权，开发南海资源的时候，我们的竞争力还可以对越南、菲律宾等国形成“挤出”效应，用和平的手段收复失去的海域。