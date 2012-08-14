【解析】中国经济面临的“三大压力夹击”

【中国企业家网】林毅夫先生从世界银行首席经济学家的位置退下来之后，多次阐述中国经济未来20年年均增长率有望达到8%的观点。在安邦首席研究员陈功看来，林教授的这个观点有些时间错位，如果这个观点发表的时间提前，可能得到很多人的欢呼和掌声。

但现在中国经济面临着诸多问题，首当其中遭遇的是“三大压力的夹击”。

首先，发展目标不明与发展紧迫性的压力夹击。发展战略不明是指，宏观调控的目标是什么？房地产限购和调控要达到什么目的？替代性的解决方案是什么？这些重大的战略问题都还不明确，大家都在焦急的等待之中，都在等待十八大之后能够有清晰而合理的结果或是指引出台；

其次，扩大内需市场遭遇老龄化和成本高涨的夹击。中国的老龄化问题已经扑面而来，大多数人都已经认识到这个问题的严重性了。但未来究竟怎么办？大家也在焦急等待之中。老龄化意味着没人干活，如果只加工资，成本高涨又让百业萧条，老百姓更没钱了。

第三，房地产的发展导致大量的债务，但不发展吧，压抑房地产又遭遇产业规模和导向的夹击。如果房地产不是未来中国的重点，希望百业兴旺的局面再现，那就需要国际环境的配合，中国就需要新的大市场，中国可以到哪里去找这样的大市场？靠内需在短期内有极大的困难，说白了，恐怕还得仰赖国际市场消化产能。

第四，发展是硬道理但发展速度遭遇债务和管理的夹击。陈功多次表示，现有的发展模式是一种债务经济，持续不了10年，债务早晚也会转变成为通胀。但不发展吧？现在还看不出其他的解决办法，只有债上加债。管理就更不用说了，国内到处都是矛盾丛生，濒于应付，问题成堆。

第五，社会稳定遭遇社会保障、教育和医疗保障的夹击。这些问题虽然都是老问题，但哪个问题解决起来都不容易，还都看不到前景。也许问题还有很多，但放着这些问题不谈，空喊还能有20年的稳定增长，用处不大。

陈功相信，随着今后时间的延长，市场一定会想起安邦对诸多重大战略的看法——从老龄化到“非洲马歇尔计划”，再到国有企业改革，再到“后土地经济”，这一连串的建设性方案，终究会有发挥作用的那一天！