【微点评】周天勇：商品住宅区中配建保障房不可取

【编者按】近日，有报道称下半年楼市或将持续回暖，"金九银十"房价将稳中有涨。对此，中共中央党校国际战略研究所副所长，北京科技大学博士生导师周天勇针对稳定房价在微博发表了自己的见解。
从房价收入比看，要吸取09到10年的教训，确实不能再让房价过快上涨，特别是猛烈反弹。一是房企不要高呼和猛涨价，叫和涨的越欢，中央出手打击 会越重。二是地方不要惜地，高价出让，必定是推高房价。三是尽快开征房产税，以经济手段抑制炒买炒卖投机，让住房还消费资料之本。
对于如何稳定房价，中共中央党校国际战略研究所副所长，北京科技大学博士生导师周天勇，提出三点：
一是要鼓励房地产商改造未利用土地，废除行政分配土地的计划经济体制，扩大建设用地供给；二是废除土地出让金，延长各类性质土地年期，确权发证， 平等入市交易，政府用规划管理和收取交易税收；三是不要搞商品住宅区中配建保障房，这种办法将保障房的成本转嫁给了商品房，实际推高房价。
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