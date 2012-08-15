【点评】电商不能靠价格战形成寡头垄断取胜

【中国企业家网】2012年8月15日，京东网上商城与苏宁易购的价格大战备受瞩目。面对价格大战，刘强东依然不失幽默，15日早上九点便在微博发言，“再说一遍：刚开始的时候价格不是最好的，大家不要着急下单，根据经验，大约要经过5--10轮的价格调整，什么时候发现苏宁持续30分钟不降价了，才是出手的最佳时机！”

京东商城和苏宁易购员工各自“备战”

对此，苏宁易购执行副总裁李斌也毫不示弱，在微博放言，“现在才七点，大家已经到岗，正在开晨会，听说有不少员工由于兴奋一宿未睡。”

刘强东回应，“他们都在加班，大战来临，家电部门的同事都像打了鸡血似的。”

此次价格战，尽管参战各方似乎底气十足，但实际上，激进的扩张和电商间几乎从未间断的价格战早已令各方粮草不足。为了获得更多的资金支持，苏宁昨日已宣布将发债融资80亿元，京东的前三轮融资已经“见底”。

对于电商之间的价格大战，信中利国际控股有限公司董事长汪潮涌表示，电商取胜不能靠价格战打败所有的竞争对手而形成寡头垄断，大消费市场应该容纳得下一批不同规模不同特色的电商，除了价格外，用户体验，支付和配送 售后服务等都会形成核心竞争力。恶性价格竞争的长远后果会传导到制造业的整个产业链，会出现产品质量下降甚至压跨整个生产体系。电商价格大战适可而止吧！

当然一向语出惊人的李国庆也不甘示弱。对此当当网CEO李国庆微博表示，“当当网一贯低价，只是不会口水战！”

对此，易凯资本CEO王冉认为，这样畸形拼价的结果——无论谁胜谁负，长期看会消灭竞争而不是促进竞争，而任何消灭竞争的可能都是消费者应该警惕的。（文/张安然）