【专稿】盖茨基金会的“大事”——21世纪的新厕所

【中国企业家网】经常有人会调侃比尔及梅琳达·盖茨基金会为“高帅富”，不过这个高帅富做的项目有时候却会让你惊讶，比如他们这次关注的是人的排泄物如何综合利用的问题——8月15日，名为“厕所大挑战”的项目在美国西雅图基金会总部举行了成果展，该项目的设置致力于在发展中国家解决公共卫生。

盖茨在自己的博客上说，“我们这些生活在富裕世界中的人们可曾想到，天天使用抽水马桶，对于全世界40%的人是不切实际、遥不可及、甚至闻所未闻的想法，因为他们缺少水资源、没有下水管道、没有电，更没有排污系统。”在全世界范围中，有25亿人缺乏安全的公共卫生保障，其中有10亿人仍每天仍然在露天大便，还有超过10亿人仍然在使用茅厕。

所以，盖茨基金会选择将厕所当做件大事来做，就像他们研究艾滋病和控烟一样。

昨天在西雅图的厕所展，与会者有来自全世界的200多位嘉宾，包括受捐方、合作伙伴、以及其他那些致力于为世界上无法获得抽水马桶的人们提供安全、高效、廉价公共卫生服务的有识之士。

最终，比尔盖茨在大会上为参加“厕所大挑战”的三所大学颁奖，以表彰他们在过去一年里为如何收集和处理人类排泄物，并将其化费为宝提供的解决方案。

这三所获奖大学分别是：获得第一名的美国加州理工学院团队，他们设计的太阳能厕所可以产生出氢和电；获得第二名的英国拉夫堡大学，他们设计的厕所可以将人的排泄物转换为生物碳、矿物质以及清洁水；获得第三名的是瑞士加拿大多伦多到大学，他们设计的厕所可以净化粪便、尿液，同时得到可用资源和清洁水。另外盖茨基金会还表彰了瑞士联邦水产科研所，他们设计出了优秀的厕所用户体验。

“厕所不仅对公共健康至关重要，而且和人的尊严也息息相关。不过很可惜，对于我们这些生活在发达国家的人来说，我们对厕所的这些重要性并不太关心。”盖茨说。

每年因为食用被粪便污染的食物和水，有1500万儿童死于腹泻相关的疾病，这比每年死于艾滋病和疟疾的总人数还要多。慢性腹泻则会影响儿童的智力、身体、以及免疫系统的发育。对于妇女和女生来说，结果可能还要糟糕，很多人因为无法在月经期露天如厕，或者因为担心在夜间使用公厕受到侵犯，而丢掉工作或者辍学。

抽水马桶发明于1775年，由苏格兰数学家和钟表匠亚历山大·卡明思发明，直接带来了一场公共卫生的革命，因为它的出现，成功预防了如霍乱这样的致死疾病，挽救了亿万人的生命。但抽水马桶每天的用水量我们日饮用水的10倍之多，也让水资源越来越紧张的地球开始觉得这不算是个可持续方案。

比尔盖茨希望通过技术创新解决这些问题，同时建设处可持续可负担的新型厕所，这样可以预防和减少儿童死亡、疾病以及改善人们生活水平，“当然也可以帮助富裕国家从‘冲马桶’的动作中节省下宝贵的水资源。”