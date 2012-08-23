【事件】谁推倒了刘翔？

【《中国企业家》】8月7日，刘翔身披与2008年北京奥运会同样号码—1356的战袍，神情坚定，似乎要为四年前雪耻。然而，轮回的噩梦无法驱逐，刘翔在伦敦奥运会男子110米栏预赛的第一栏摔倒，从而无缘半决赛。他，复制了四年前的悲剧。

突如其来的一幕让所有中国人黯然神伤。同样显得神伤的，想必还有他身上的耐克标志。刘翔的右脚跟腱似乎成了阿喀琉斯之踵,因这一摔，刘翔没能还掉四年前欠下的中国人的期望，也没能上演广告商翘首以盼的成功大逆转。

这一摔，摔碎的还有17个广告商的数十亿商机。不知让多少商家强颜欢笑后回家拨算盘。伦敦奥运会前，刘翔共有运动品牌、电脑、银行等17个赞助商，包括耐克、可口可乐、安利纽崔莱、VISA、伊利等。

其实，伦敦奥运会开幕后，刘翔旧伤未愈的消息就不断地释放出来，很多人认为以刘翔当前的身体和心理状态，原本就不适合再参加比赛。甚至在2008年奥运会，刘翔的状况也不应该再上场。

那么，到底是什么力量让刘翔必须在亿万观众面前做出一个交待？舆论的矛头先后指向了田径管理中心与众多赞助商。奥运会是运动员的战场,但进退同样难以由己。据说，为保证利益最大化,中国田径协会早已和地方体育局做了协商,确定刘翔的商业价值由中国田协统一开发。按国家体育总局对于运动员代言收入的分配政策，刘翔能拿到商业赞助的65%,另有15%会分给教练员，地方体育局和田协各能拿到10%。

如今，刘翔以如此悲情和出人意料的方式结束伦敦征战，为押注在他身上的数十亿元的商业利益找到了损失最小化的出口，付出的代价却是运动生涯的近乎终结。

究竟是谁推倒了刘翔？现在看来，不是旧伤难愈的脚踝，而是商业利益绑架并毁掉了这个跨栏天才。