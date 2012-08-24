【人物评论】杨文俊：挥别蒙牛

【《中国企业家网》】杨文俊的谢幕被定格在蒙牛乳业7月31日发布的公告上：“杨文俊因个人事业发展辞去执行董事、副主席以及战略发展委员会成员。”这一切在意料之外，又在情理之中。
中粮入主蒙牛曾承诺“三年不参与蒙牛具体经营”。如今期限已到，杨文俊的黯然离场宣告了蒙牛十大元老全部撤离，“牛根生时代”至此终结。
回头看蒙牛，在一个处于启蒙期的行业中生存是很困难的，难上加难的是，他所领导的企业恰恰又是较早的领跑者。杨文俊经历了行业的爆发期，并且一手开拓了蒙牛的辉煌时代，他一手操盘蒙牛冠名“超级女声”，让蒙牛的名字家喻户晓。同时，他也经历了三聚氰胺丑闻的信任危机。
对杨文俊来说，他所面对的不仅是行业成熟过程所经历的阵痛，更大的挑战在于，“你是否依然适合领导这样的企业？”
伴随杨文俊的辞职，中粮集团对蒙牛实现了真正的全面掌控，紧随而来的是欧洲乳业巨头爱氏晨曦进驻董事会，蒙牛整合的步伐提速。
杨文俊曾说最喜欢的职业是做一名乳业工作者，也就是“卖牛奶”的。但是，也许他忽略了，除了“卖牛奶”，行业领跑者所肩负的成本与道义远比“卖牛奶”要大得多。
注：本文详见2012年第16期《中国企业家》杂志，未经授权，谢绝转载。有意与中国企业家网站的内容转载等业务合作者，请与市场部联系(电话：64921616-8657)。
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