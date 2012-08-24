【人物】李泽钜：新首富的大手笔

【《中国企业家》】7月25日，以77.53亿港元收购英国天然气供应商Wales & West Utilities后，李泽钜开了一支香槟庆祝—这是他成为华人新首富后第一笔大买卖。加上此前他对英国电网和供水网络的两笔大收购，英媒惊呼，李泽钜几乎“买下了英国”。

也难怪友邦惊诧。收购WWU后，李泽钜将控制近三成英国天然气市场，英国四分之一人口的天然气由他们供应。与此同时，英国约四分之一的电力分销市场以及约5%的供水市场亦是李家资产。

在李泽钜加速布局，抄底欧洲的同时，外界对这位新首富所知甚少。较之性格张扬的弟弟李泽楷，李泽钜为人低调沉稳。21岁就加入长江集团，曾负责分拆长江基建上市，并担任长江基建主席。2003年被《时代》杂志评为“年度全球商界最具影响力人物”。今年5月，李嘉诚公开宣布分家方案，由李泽钜管理长江集团。7月，分家方案正式落实，李泽钜接掌市值逾8500亿港元、涉及22家上市公司的长江王国。其个人资产达2900亿港元，超越其父李嘉诚去年1708亿港元的首富资产排名。

然而，在8月2日的长和系业绩发布会上，李泽钜却仍是配角。对于长江集团多元化经营海外扩张的策略，是否会令其与香港、内地渐行渐远，李嘉诚表示，“内地不会紧缩，我们会继续投资。”