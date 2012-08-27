【政经评论】黄有光：中国房价无泡沫

【《中国企业家》】市场价格的上涨，一般是因为需求大于供给。笔者认为，现在中国房地产的情形，需求主要是实质性的消费与投资需求，泡沫因素很小。

近12年来，中国平均城镇人口每年增加约1800多万人。这高速的城市化，还会继续约二三十年；由于人口结构与社会因素，中国处于结婚与离婚的高潮时期，而两者都增加家庭数目，因而增加对房子的需求；部分由于人均收入增加，人们增加对住房的需求，人均住房面积大量增加。根据统计局的调查，单单从2007－2010年的三年时间，人均住房面积从2.83平方米增加到31.7平方米。这说明供给量增加比人口增加快。房价增加看来主要是需求的原因，包括人均收入大量增加与家庭小型化。

张定胜、成文利与笔者正在撰写一篇分析报酬递增、土地控制与房价关系的文章，显示中国GDP（国内总产量）的增长率，从1993年到2008年，每年都大于（有两年约相等）房价的增长率。1993－2012时期，人均收入的增加，也比房价快。

那些自认为收入增加远低于房价增加的读者，可能在大骂说，这些数据肯定有问题。未必有大问题。很多人哭诉：“收入增加一倍，房价增加两三倍”，但这多数是根据某些大城市的中心地段。这些地段的房价肯定会随城市人口与经济增长而大量增加，也多数会比人均收入增加得快很多。然而，不可能也不需要人人住中心地段，就像不可能也不需要人人当总理。我们的数据是全国的平均数据，应该没有大错。