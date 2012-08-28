龙永图：城镇化要慢一些 农二代是定时炸弹

博鳌亚洲论坛创始秘书长龙永图(资料图)
博鳌亚洲论坛创始秘书长龙永图日前表示，进城农民特别是他们的第二代已经不会或不愿意回到农村去种田，这部分人留在城市中又不能得到平等待遇，他们对这个社会的心态会成为“定时炸弹”，所以城镇化宁可搞慢一些，也要扎扎实实解决这些问题。
龙永图认为，城镇化已成为推动整个中国经济发展的最重要力量之一，在今后三四十年还将继续发挥重大作用，但是城镇化也确实有一些不足，有人批评城镇化率达到51%水分很大，缘于计算的时候把过多的还没有真正成为城市居民的农民都算了进来。
“中国城镇化面临最大的难题，是怎样把成千上万已经进城和即将进城的农民变成真正的城市居民，使他们享有完全的国民待遇，特别是社会保障、住房、医疗教育服务方面享受真正的平等的待遇。所以最大的挑战是把城镇化的水分挤掉，这也是必须解决的问题。如果不能真正解决农民成为城市居民的问题，就容易出现很多年前美国黑人给美国社会带来的动荡。”
（8月24日至25日，龙永图在出席“2012白沟新城高峰论坛”时作上述发言）
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