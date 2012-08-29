【意见】曹仁超：4万亿2.0版出炉 国进民退成趋势

1971年8月美元与脱钩后，联储局可以滥发钞票，不再需要黄金作储备。到1979年底联储局上述做法差不多毁了美元的信誉(8年内美元失去90%购买力)。伏尔克在1979年底临危受命，为恢复美元的信心，1980年中将利率推高至20厘，令牛市在1980年1月结束，道指自1982年8月起恢复牛市。

自2005年起各国央行大购黄金支持金价向上，单单2011年央行净买入超过455吨，是1964年以来最大，这些央行以第三世界国家为主，例如土耳其购入123吨、墨西哥超过100吨、菲律宾32吨；还有俄罗斯、南韩、泰国等都大量买金。如世界经济不景气影响第三世界国家的出口，下半年他们的央行购金量会否下降？

金价牛熊看量宽

过去30年人人假设未来收入可以不断增加，令借贷上升速度高出GDP增长率。1990年日本人首先发现GDP可以停止增长，2000年到美国醒觉，2010年到欧洲。一旦GDP停止增长，过去建基于假设经济不断增长而大量增加的负债如何清还？！黄金的价值受实质利率高低影响十分大，1965年之前实质利率(一年定期存款利率减当年CPI升幅)在2.5厘至5厘之间，令黄金无大作为。1966年至1970年实质利率仍在零至2.5厘，金价已蠢蠢欲动。1971年至1979年大部分日子进入负利率时代，只有1975年及1976年是正利率，刺激金价狂升。

1980年至1982年美元利率再次由负5厘回升到正10厘，引发金价狂跌。由1982年至2000年，大部分日子是正利率，直到2001年9月才重返负利率时代，2005年是负利率2.5厘，到2008年一度出现正利率7.5厘，到2009年又再重返负利率3厘。在2015年前全球十大OECD国家有15万亿美元负债要清还，如各国不增加货币供应，大升而CPI不升，金价便系咁先！反之如大量发钞令利率不升、CPI大升，金价便狂升。你买边一瓣？

西班牙GDP在欧罗区排名第四，在全球排名第十二，相等于希腊GDP的5倍，如它出事，德国加法国亦救不了。今天西班牙10年期国债利率7.5厘，西班牙IBEX35指数在2008年仍超过15000点，现在是6000点，下跌60%(今年下跌25%)，西班牙问题不是救不救，而是救不了。今天西班牙失业率是24%(美国1930年代失业率水平)，16岁至24岁失业率更高达54%。就算救了西班牙，意大利又如何？西班牙各大银行正面对1000亿欧罗呆坏账，欧洲央行正研究是否在9月前注资1000亿欧罗，如决定注资，欧罗汇价可能进一步下跌。

欧罗区银行7月宣布组成同盟(BankUnion)，由欧洲央行进行监管及注资，可惜已太迟，今天德国、荷兰等主权债券利率如此低，而南欧国家如西班牙主权债券利率已升至7.5厘以上，德国及荷兰等国家是否愿意发债去认购南欧国家债券？更何况希腊等国家因贫穷引致失业率狂升已危及政权，示威抗议无日无之。

7月份欧洲央行决定向南欧国家注资10000亿欧罗，亦只能买到几个月时间，最后问题仍须处理。唯一解决欧债危机的方法是央行发行欧洲债券取代目前各国主权债券。但欧洲过去历史及文化上的差异，类似美国的联邦制度不可能在可见将来出现，担心9月前欧债问题进一步恶化，例如意大利负债已占GDP的120%，财赤占GDP的3.9%。

今年上半年，美国发电量只有35%来自煤(去年同期为44%)，取代煤地位的是天然气，令美国天然气售价自今年4月起回升，目前仍有极大竞争力。天然气在美国正在取代煤的发电地位(更清洁、更环保)，同时亦取代汽油在汽车的地位，令煤价同汽油价皆受压。美国天然气售价偏低(只有中国七分一)，却很难出口，只有美国本土受惠，其它国家不但无法受惠于极低的天然气价格，反因煤价和石油价回落而受害，因为美国正逐步走向能源自给自足时代。

美国有20个大型油页岩加入生产行列，全部在2017年前投产，其中最大5个油页岩的储存量每个达200亿桶，令美国由石油入口国变成石油出口国，相信在2035年前美国仍是石油出口国，因为天然气正取代取暖用石油，甚至取代汽车用油，令石油股无运行，连煤矿股也无运行，反之油页岩股及美国天然气股却被睇好。油价回落同时影响化工股亦无运行，加上欧债危机下令工业用原材料，例如铜、铁、铝等跌价，影响之下连航运股亦出现不景气。

QE料黔驴技穷

今年夏季美国23州出现干旱，令玉米及大豆价格狂升，全球正面对另一次农产品高通胀期，主要由食物价格上升引发。食物价格上升的通胀最大受害者是穷人，因为穷人收入65%用于食物上，富人收入只有15%花在食物上，食物价格上升是最不受欢迎的通胀。令大部分人同时感受到通胀同通缩威胁，生活陷入水深火热。