【观点】谢国忠：减税一万亿可重振中国经济

谢国忠（资料图）

【中国企业家网】日前，经济学家在接受财新网专访时再次就减税问题发表看法。谢国忠认为，要打破中国投资过多、产能过剩、资本回报率低的恶性循环，减税是第一步，“对中国经济来说，减税是惟一的能够撑住经济的”，减一万亿税才可能起到一定效果。在谢国忠看来，减税不仅能够帮助中国经济企稳回暖，而且还能提高企业的效率。一万亿的减税目标可以通过增值税、消费税各降低于20%的方式来实现。

以下为谢国忠观点摘要：

中国就是投资过多，产能过剩，资本回报率非常低，威胁银行体系的资产的质量，这样一系列的恶性循环。要打破的话，就必须要在货币、在收入上、分配上要做调整。第一步该做的就是减税，然后减税的话，对中国经济来说，我觉得是惟一的能够撑住经济的。 减税减一万亿，通过降低个人所得税、降低消费税，来刺激家庭的、提高家庭的消费能力。

中国现在经济政策方面，它是想通过一些姿态来提高大家的信心。我觉得这种做法的话可能起效果是非常有限的。现在中国做企业的对经济的话是非常悲观的，如果你做的一些措施是形式为主的话，反而效果是倒过来的。减税的话一定要有量化，你减多少， 对吧？我提出来的话，中国作为去年47万亿这样一个的经济规模，减一万亿的话才有可能起到一定的效果，你光是谈这个也减税那个也减税，谈了很多地方减税， 最后加起来只有一点点钱。

我觉得中国的增值税相对是高的，有的国家比中国高，但是不是很多。已经其他方面的税收都那么高 了，你增值税再那么高。我觉得对企业的压力是比较大的，其实增值税就是一个消费税，在中国就是一个消费税。消费税的话它是一个从收入分配当中来说是不利， 因为它是不管你收入高还是低的，大家交的比例是一样，对社会公平也是不利的，所以这个是增值税的话不宜太高。在中国，中国政府在经济当中占的比例现在是过 高。长远来说，政府花钱是要封顶，在经济当中占比例是要有一个限额、限度的，到底是多少。在这个限制了以后的话，其他税收的征税率都应该相应地下降。

企业的话，钱从哪里来？最后大家都是玩银行的钱。其实中国的企业的资本回报率是非常低的。反正就是你领导要我交税，你给我安排银行，给我贷款，到以后的话大家都绑在一起是吧。结果就是这样的话，这条路走下去是走不通，问题是越变越 大，只不过你表面的数字好看而已。

和中小企业一样，中国老百姓的税痛感也很强，过着“低收入、高赋税”的生活：以一个年收入10万元的城市普通白领为例，他扣除所得税、各种保险 缴费等之后的实际工资为7万元。此外，商品和服务中的众多税收，最终直接或间接转嫁给了消费者，诸如增值税、消费税、营业税、车船税、教育费附加、城建 税、房产税、烟草税等等。在中国究竟要交多少税，大概没有人能算得清楚，于是“中产万税”成了中国人自我解嘲的最好称谓。那么如何减税，才是降低百姓税负 的良方呢？

个人所得税的话，中国的个人所得税，它征上来的话是非常少的，占整个的财政收入就6%左右。但是税收率非常高，是45%。所以，一般真正有钱的人是不交这个税的，因为他可以通过企业去花钱，企业的所得税是25%，所以他实际承担的税是25% 。而45%的话，主要是针对白领，中国中产阶级刚刚起来，如果是这样高的税收的话，对中产阶级的增长的话是不利的，所以从这个政策来说的话，是对宏观、微观、社会公平都不利的。所以我觉得应该把它减到和那个公司所得税一样。

从政府的平衡上来说的话，刚开始的时候可以通过发债来补这个漏洞。中央政府发一定债来补这个漏洞，但是这个财政赤字通过几年的话，财政收入的增 加来消化，这样就是几年里边的话，财政支出不要增加，然后让家庭这边的收入的话，增加得比经济快。通过这么几年的调整的话，经济的效益就会达到比较好的平 衡，效益会有所上升。

政府改革倒是可以从两个角度来看，一个就是你就是把钱限死，税收的话只能收那么多。另外一点就是说，你要搞精简，就是政府一定要萎缩，官员的话数值要限死，过去90年代的时候搞过这个，但是最终效果有限。现在就是说，一定要，你这个政府里面到底有多少处长，有多少局长，都一定要限死。