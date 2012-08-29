详讯：360网址导航搜索框撤去百度搜索产品

360导航中的新闻搜索已经由百度替换为360自家的综合搜索

8月29日午间消息，针对百度大规模反制360，对360所带流量强行跳转至百度首页的做法，360一方做出回应，将网址导航搜索框中百度产品全部撤掉。

其中，新闻搜索由默认百度替换为360自家的新闻搜索，MP3由百度替换为搜狗，地图由百度替换为谷歌，不过用户仍然可以从下拉框中找到百度的相关产品。

昨晚9时左右，百度对360展开突袭，用户通过360综合搜索访问百度知道、百科、贴吧等服务时，将会强行跳转至百度首页。不过在一段时间内，不同的浏览器下使用这一服务，百度处理的方式略有差异。

根据新浪科技得到的反馈，在Firefox、360浏览器以及IE中，百度均采取上述强行跳转的策略。而谷歌Chrome浏览器未受影响。

360随后展开反击，用户在360浏览器中使用360综合搜索时，点击来自百度相关服务的搜索结果，会被直接带至“网页快照”页面。(爱文)