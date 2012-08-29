陈佼：3B版“艰难的决定”会是什么？

李彦宏出手了，比想象中来得更爷们儿一些。

据说百度内部专门成立了一个3B大战指挥部，由技术、产品、公关高层组成，最近的一系列反制指令，均来自这个临时指挥部。

百度的核心思路很简单：从技术上，赶走360的evil spider；从品牌上，反复教育用户，强化“made by baidu”；从公关上，暗地丢一些小炸弹，侧面骚扰为主。

显然，3Q大战教科书，百度有读。别看李彦宏随时一副“闹中取静”的腔调，真要是火烧到裤裆，就算自断命根，也要把火给灭了！

面对百度的“反劫持”，360暂时还没出大招。

360最大的苦衷在于，从2006年到现在，它打的流氓软件、安全、浏览器三场战役，在绞杀对手的同时，会给用户提供一个可替代的、品质还不错的产品。但在搜索战役上，360还真没准备太充分。

但是，用脚趾头都能想明白，周鸿祎的火药枪，不是搜索，而是客户端。

所以，云和端的战争来袭，“艰难的决定”不远了？

周鸿祎的3B大战心态可能发生微妙变化

看过无数关于3B大战的各种分析、猜测，都没搞清老周的利益出发点。

360为什么要做搜索？一向大炮开路的老周，这次为什么如此低调？大家别阴谋论了。道理很简单：老周这次真心只是想做收入。

何以见得？来看看和360玩法近似的搜狗。根据公开财报，2012年Q2搜狗的搜索收入为2200w。而360浏览器的使用率大约是搜狗浏览器的3.5倍(数据来源：CNZZ 7月数据)，但其搜索收入只有690w(据360 Q2分析师会议)。

别说老周，看客们都替360捉急啊。而且，在我的观察中，老周这次上马搜索，货币化的确是其首要目的。 但是，百度的强势反弹，或许会让360稍感意外。作为斗士，并且是光脚的斗士，老周随时可能调整战略优先级(以老周的行事作风，很可能)：先打百度收入，砸大家的饭碗，后考虑搜索货币化的长久之计。

大家别忘记了这么一段历史：360当年在未切入杀毒市场时，也依靠帮其他杀毒厂商卖货，小日子过得滋润。为了抢份额，尔后果断舍弃一年1-2个亿到手的收入，投入免费杀毒大战，从此一骑绝尘。 和所有大佬相比，周鸿祎是最懂得“放长线，钓大鱼”这个道理的。 而且，这次百度的反制有几个结果：

1、破坏小白用户对“360搜索”的好感；

2、轻度自残；

3、360分类搜索会更五花八门，搜狗、即刻、谷歌分流。

放弃收入，死磕百度。理由充分不？

百度和360的后手，二选一会上演？

看热闹的各位同学，如果要猜3B大战会不会升级，有个简单方法：半夜三更，到上地的百度大厦去看看，再到四惠桥去看看，亮灯即亮剑。 玩笑归玩笑。来看看两家还有什么后手。去掉一些无关痛痒的交锋，真正大家关注的焦点有两个：

1、360会不会屏蔽百度广告，标记搜索结果，进而打“安全搜索”牌？

百度商业竞价系统的问题很多，这给360留下了很大活动空间。到底360会不会直接刺百度的命脉，取决于数据——百度的“反劫持”带来的360搜索回流到底有多大？

如果情况不乐观，这对已霸王上弓的360，必然放手一搏。当前的情况是，360搜索份额趋稳，甚至有少许回落，如果百度反制得力，这反而加大360甩开膀子迎战的几率。无产阶级闹革命，失去的只是枷锁。

2、如果恰好相反，360继续蚕食百度份额，百度有无可能直接屏蔽来自360浏览器的query？

据说，百度3B大战指挥部已经对可能产生的情况做了多套预案，后期如何打，和对手一样，走着瞧。据接近决策层的百度人说，百度从技术上不存在反制的杀手锏，直接屏蔽360 query一定是背水一战的选择。个人认为，要做这个“艰难的选择”，至少要满足两个硬条件：1、360拿下20%左右的份额；2、360斩杀百度收入超过10%以上份额。

只要条件触发，二选一完全可能。

战略级后手，拖住360大后方

第一次3Q大战的经验告诉我们：就算是火星撞了地球，最终火星还是火星，地球还是地球。在自己的核心战场上，大佬短期受损很容易因马太效应而具备一定的自愈能力。所以注定3B大战会是一场拉锯战，赢家一定是360。

一个可以供大家YY的消息是，360买下的中关村电子城的两个楼盘，建筑面积大概在将近7万平米。百度大厦的建筑面积(包含地上和地下)在9万平米。

那就这样焦灼下去？一场强品牌PK强渠道之战，永远只能是张飞杀岳飞，找不到答案的。其实换个思路就有答案。 搜狗都在谈“三级火箭”模式，支撑他们玩搜索这种商业模式的，不是搜索本身，也不是浏览器，从根子上来讲，是最底层的一级火箭——安全(输入法)。强渠道模式几乎就是一种简单的倒安装量的游戏，只要最底层的一环扎实，可以生生不息。

所以，打破拉锯平衡的关键还在最底层的安全上。百度必须像腾讯那样，在360的底层根据地放一枚棋子。 对于百度来说，反正现在搜搜都分拆了，百度和腾讯并无核心业务冲突，不如百度与金山结盟，进而与腾讯修好。

个人认为，至少有三个好处：

1、金山毒霸和卫士加起来1.2亿的量，和360的4亿还有差距，但可抗衡；

2、金山的核心还是安全，未来做搜索几率几乎为0，不会养虎为患；

3、即便不能釜底抽薪，也可来个围魏救赵。

而对于360呢？本来谷歌嚷着要重回中国内地市场，可以让我们产生某些联想的。但这次360抛弃谷歌、自立门户，恐怕两家公司也很难再有基情了吧。反正360扮演堂吉诃德的角色惯了。