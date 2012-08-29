摩根大通：360搜索对百度收入影响仅5%

北京时间8月24日下午消息，摩根大通今天发布研究报告，维持百度(Nasdaq:BIDU)股票“增持”(Overweight)评级。
以下为报告概要：
尽管奇虎360自推搜索引擎的消息对百度是利空，但我们相信，此事对百度潜在收入的影响仅为5%，当前股价已经反映出这一影响。我们维持百度股票“增持”评级。
我们估计，百度约有10%的流量来自奇虎360浏览器的搜索框和奇虎360的个性化主页。根据百度的数据，奇虎360的浏览器2012年第二季度约为其贡献了21%的流量。我们估计：(1)这些流量约有一半来自默认的浏览器搜索框和个性化主页，(2)另外一半源于用户手动输入的百度网址。
我们注意到，我们估计百度约有10%的流量来自奇虎360默认的浏览器搜索框和个性化主页，但管理层的估计约为20%。这或许源于定义的不同。根据艾瑞咨询的数据，奇虎360的浏览器在中国市场的渗透率约为61%，百度约有21%的流量(或页面浏览量)来自奇虎360的浏览器。
尽管奇虎360的浏览器(搜索框和主页)以往都将谷歌设置为默认搜索引擎，但由于谷歌在中国的使用体验较差，很多用户都手动更改成百度。随着奇虎360上周推出自有搜索引擎，奇虎360的浏览器也将默认搜索引擎设置为自家搜索引擎。据新浪报道，这一变化帮助奇虎360在过去几天内拿下了中国搜索市场10%的份额。
这种流量变化是暂时的，还是永久的？换句话说，默认搜索引擎被更改的用户假以时日是否还会重新使用百度——就像他们对谷歌不满时所做的更改？我们相信，用户最终还是会返回质量更高的搜索引擎——在我们看来，那就是百度。
关键问题：搜索质量与便利性。我们相信，百度拥有更好的搜索技术和更广阔的搜索产品(例如旅游、知道、贴吧、地图、文库)。我们预计用户，尤其是高端用户将逐渐被这些功能吸引。奇虎360的管理层认为，搜索技术没有差异性(如果够好的话)，因此用户将出于便利性的考虑而使用浏览器默认的设置(证据是搜狐搜索，搜狐搜索有70%的流量源于自家的浏览器和工具条)。据新浪报道，奇虎360可能复制了百度的搜索结果。
我们估计，此事对百度的长期收入影响为5%，因为部分奇虎360用户不会将百度设为默认搜索引擎。我们预计，奇虎360将拿下10%的中国搜索市场份额，5%来自百度，还有5%来自谷歌。我们认为，百度当前的股价已经反映出潜在影响。
百度应当如何应对？与IE和其他浏览器展开合作，预装到新PC和平板电脑中。市场营销战略也将起到一定的帮助。(思远)
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