Hitwise：360搜索初步布局完成 维持10%份额

Hitwise搜索市场变化数据 (点击查看大图)

8月24日下午消息，来自Hitwise的报告(以下简称报告)显示，360综合搜索的流量份额近几日已经稳定维持在10%左右，看似已经完成第一阶段的布局工作。此外，报告指出360综合搜索结果中有明显的削弱百度服务迹象。

这份报告主要对比360发力搜索业务之后，最近一周多的搜索市场变化。数据表明，360综合搜索的流量份额从8月17日开始大幅攀升，从8月17日的0%，一直到达8月21日的10.5%。实际上，从8月20日开始360综合搜索的流量份额就一直维持在10%左右。

基于变化趋稳的现状，Hitwise认为360在搜索业务上的第一阶段布局已经完成。与此同时，同期百度的份额从最高点的64.9%下滑到55.1%，谷歌的份额从10%下滑到7.5%，而搜狗和腾讯搜搜的流量份额均没有出现明显的变化。

在360导航将默认搜索改为360综合搜索之后，360导航访问下游的数据变化为：百度从10.54%降到5.85%、谷歌从2.35%降到0.53%，而360搜索则从0增长至4.74%。

此外Hitwise在报告中发现，360综合搜索的结果中出现“排百度”的现象，即有数据显示360综合搜索看似间接扶持了部分百度产品的替代服务。例如更多的推荐互动百科而不是百度百科，而百度贴吧、百度知道的点击次数也较低。(舒石)