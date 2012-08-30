《中国企业家》16期资讯之“读者”等一组

华为的变革大志

《中国企业家》2012年第15期封面故事《华为转基因》

不论过往的历史多么辉煌，那终究是昨天的故事；不论未来的蓝图多么壮阔，那终究是明日的悬疑。眼下，留给华为的可能只有一条路—胸怀变革大志，走好当下的每一步。

在横向销售和升级销售上华为需要同时关注，不能有失偏颇。华为可以继续架构自己的终端产品覆盖区域，继续深挖产品细分方向；同时优化用户体验，升级产品功能，吸引终端用户愿意为华为的产品支付更多的费用。

在激励机制方面，股权激励在华为的发展过程中毋庸置疑地起到了巨大的推动作用，事分两面，现在看来股权激励对于华为的推动似乎逐渐弱化。为了激发那些手头有大把钱的员工继续努力奋斗在华为快速奔跑的快车道上，是不是应该考虑其它的方面呢？比如精神和被认可方面。

定位方面，华为不需紧紧盯着竞争对手的套路，更要重视自身的技术提升、服务提升。事实上对于定位“十字架”的一横和一竖都是由消费者决定的。为了一如既往地前行，为了很好地区别竞争对手在消费者心目中的形象，华为终端产品只有做好自己。

转基因在生物领域是一个存在争议的事情，但是对于华为，既然选择了转基因的路子，保持唯一不变的应该是其改变的决心。

（屈艳军）