《中国企业家》16期资讯之“声音”等一组

“有人猜测，中国的霸主地位，有朝一日可能受到近年开始流行乒乓球的国家（如日本和法国）的挑战。的确，如果奖牌榜带给我们任何启示的话，那就是帝国有兴也有衰。”

——英国《金融时报》作者马修·恩格认为奥运奖牌数量反映了地缘政治含量，奖牌榜的数字完美地概括了现代世界的历史

“目前要注重防止中国经济的偏快下滑，PMI指数回落并不意味着中国经济下滑就不可收拾。”

—财政部财政科学研究所所长贾康表示。近日国家公布的数据显示，中国7月官方制造业PMI降至50.1，较6月份的50.2略有下降。这是自去年11月以来的最低水平

“中国面临的人口形势主要风险，已不是人口增长过快，而是生育率偏低导致过度少子化和老龄化等问题。”

—北京大学中国宏观经济研究中心主任卢锋表示，中国如需实现“稳定低生育水平”目标，应超越政策惯性作用和排除部门利益影响，尽快将生育数量选择权还之于民

“欧洲央行准备采取一切必要措施来拯救欧元，相信我，这些措施够用了。”

—被称为“超级马里奥”的欧洲央行行长马里奥·德拉吉承诺他将尽一切捍卫欧元区。但是金融市场依然没有起色

“让德马科下台！”

—《纽约时报》专栏作者克鲁格曼疾呼让美国联邦住房金融署(FHFA)代理主任爱德华·德马科下台。原由是德马科拒绝了美国财政部最近向他提议让两房（即房利美和房地美）对问题房贷实施本金减记，而他所做的决定却会影响到数百万名美国房屋业主

“伦敦奥运会传达了这样的信息：我们或许无法永远是你的那杯茶，但无可否认的是这里有你熟知或喜爱的我们的文化。”

—美国《华盛顿邮报》的一篇评论中写道。伦敦奥运会的精彩开幕极力向世界传递出一种后帝国时代自我认同的平静探寻

谋略与智慧

公元前2世纪

“勇而好问必胜，智而好谋必成。”

——司马迁《项羽本纪》

公元前2世纪

“如果一个人能对着天上的事物沉思，那么在他面对人间的事物时，他的所说所想就会更加高尚。”

——马库斯·西塞罗

20世纪

“战略制定者要在所取信息的广度和深度之间做出某种权衡。他就像一只在捉兔子的鹰，鹰必须飞得足够高，才能以广阔的视野发现猎物；同时它又必须飞得足够低，以便看清细节，瞄准目标和进行攻击。”

——弗雷德里克·格鲁克

20世纪

“如果你曾经仔细考虑过，希望人们在你的葬礼上如何评价你，那么你也就找到了自己对成功的理解。”

——史蒂芬·R·柯维

20世纪

“击败狂热者恰恰因为是他本人并不狂热，正相反，他充分运用了自己的智力。”

——乔治·奥威尔

21世纪

“我喜欢谋划大局，如果你打算谋划点什么，最好也要从大处着眼。”

——唐纳德·特朗普