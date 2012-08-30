《中国企业家》16期资讯之“新词”等一组

职场小三

【词眼】职场尴尬人

指的是职场上已经逼近30这道年龄坎的职场人。所谓三十而立，但真的很难立。他们面对着事业发展困难多、房价再跌还是买不起、没钱没房找对象也愁的危机和压力。

面子钱

【词眼】面子拉动的消费

指为了面子主动或被动进行攀比消费。“面子”是中国传统文化、传统价值观、人格特征、社会文化的耻感取向共同作用的综合体。人们在穿着打扮、住宅、轿车、头衔、办公室布置等方面都会顾及面子，即不论自己是否喜欢、在不在意，也要考虑他人会怎么看自己。

无聊工作族

【词眼】“我做了一份无聊的工作”

指那些感觉生活无趣、无聊，工作无激情的上班族群。他们大多毕业于普通高校，毕业后就进入专业对口的工作岗位，一切都“有迹可循”，没有惊喜，也没有意外。

他经济

【词眼】男人也“消费”

以高端男士消费和以白色情人节为代表的男性节日消费。父亲节很多子女都通过赠送礼物的方式来感谢父爱，在一定程度上拉升了经济效应。许多商家开始注意与男士有关的节日消费。

职场坏性格

【词眼】性格要适应职场环境

指一个人的性格因稍微鲜明或者个性略显突出从而不适合某个职场环境。按照心理学的观点，性格没有好坏之分。在职场上，人们往往更看重的是一个人的性格是否适合某些环境，能否胜任某些职务。

不健康解压

【词眼】压力不健康，不能不健康解压

不健康解压是指通过酗酒、高速驾车等不健康的宣泄方式排解内心压力的方式方法。这些解压方法极具危险性，不仅解决不了心理问题，反而会增加其它麻烦，影响身体健康，从而进一步加重心理负担。

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