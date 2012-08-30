首页 > 商业评论 > 分析评论

【观点】马云给初创企业者的忠告

2012-08-30 11:14 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

阿里巴巴集团主席和首席执行官马云

马云给初创企业者的忠告：1、大家看不清的机会，才是真正的机会。2、让员工笑着干活。3、客户第一、员工第二、股东第三。4、少听成功学，多听失败学。5、抢在变化之前先变。6、忘掉money，忘掉赚钱。7、小聪明不如傻坚持。8、心态决定姿态，姿态决定状态…

                                   ——阿里巴巴集团主席和首席执行官马云

 

  • 中国移动用户发送ZGQYJ至10658000订《中国企业家》手机报
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

热点排行

热点文章热评文章