【观点】马云给初创企业者的忠告

阿里巴巴集团主席和首席执行官马云

马云给初创企业者的忠告：1、大家看不清的机会，才是真正的机会。2、让员工笑着干活。3、客户第一、员工第二、股东第三。4、少听成功学，多听失败学。5、抢在变化之前先变。6、忘掉money，忘掉赚钱。7、小聪明不如傻坚持。8、心态决定姿态，姿态决定状态…

——阿里巴巴集团主席和首席执行官马云