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【锐语录】谢国忠：投资者应赶快卖掉手上的空房子

2012-08-30 15:32 来源：中国企业家网 评论(1)T|T

谢国忠（资料图）

对于那些以投资为目的的人来说，现在最好的自保方法就是先把手上的空房子卖掉。我自己估计中国现在有2千万套的空房子。对于没有产生收入的空房子，你捧着干什么？难道还会增值吗？

——近日，经济学家谢国忠在接受21世纪商业评论采访时说

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