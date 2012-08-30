【意见】曹远征：国有资产可填养老金18万亿缺口

曹远征（图片来源：中国企业家网）

【中国企业家网】 日前，经济学家曹远征接受网易财经专访，主要从资产负债表角度解读养老金问题。针对“或将面临18.3万亿养老金缺口”这一问题，曹远征认为，中国有庞大的国有资产，可以通过划拨国有资产填上这一缺口，因而不必担忧。而人口老龄化是造成这一问题的主要原因。曹远征指出，政府应担起养老责任，破解养老金困局，“资产负债可持续，在养老上无外乎三个解决办法：第一个办法就是提高交的比例；第二个办理推迟支付，减少支付压力，这就是提高退休年龄；第三个办法就是国有资产划进去。”

以下为曹远征观点摘要：

明年中国的养老金缺口可能会达到18.3万亿。这从资产负债表的角度来看，是国家长期的资产负债可持续能力的问题。国家资产负债表通常是指四张表联在一起，既包括财政的、政府的资产负债，也包括金融机构的，同时也包括非金融机构的和居民家庭的，这统称为国家资产负债表。

养老负债是说国家如果对居民的养老有承诺的话，那么它一定要提供养老的来源，如果这个来源不确实的话，它就变成国家的一个或有负债，这个或有负债会影响到国家的资产负债的持续能力的问题。

如果说投资构成的这样一个资产负债表的问题的话，你会发现流量和存量之间的关系是一个接线的关系，也就是说比如说投资回报率10%，那么你就要十倍 的资产才能支持这样一个流量。同理，咱们也看看国家资产这个养老负债上，养老负债上大家一般认为个人账户不实，个人账户的缺口可能有1.7万亿，如果投资回报率是10%的话，那么换言之就需要17万亿的资产才能支持这1.7万亿的缺口，这就是我们说的这个，18.3万亿如果你从逻辑上推的话是这么一个数。

但是我们说这个数不重要。不重要的意义在于，中国跟其他国家相比，中国是有这个能力的。国家有庞大的国有资产，但是却是对养老有负债，那你把国有资产转到养老这上头，这个问题就平了，这是我们想说的最重要的问题，制度的改善的问题。而且这个事我们过去也做过，在2003年以前有过这么一个决定，国有企业上市，它的上市融资额的10%倒算成国有股划归社保，这是国有资产转社保，现在只不过是根据人口老龄化的速度，我们需要转的额度更大一点、更多一点， 仅此而已。这在国家资产负债表纠正国家资产负债结构错配，那么转到这儿，这个缺口就给补住了。

不是说这18.3万亿是已经负债，它是有资产的，资产必须填进来的，就是国有资产。而且中国政府除了国有资产以外，土地、其他的资源都是国家的，从这个意义上讲，不存在支付能力，只是制度上没有建立起来。

咱们怎么来建立一个可持续的养老保障体制？如果建立可持续的养老保障体系，除了个人负担以外，政府有一个隐性的负债的责任，而政府这个负债的责任可以化解掉，就是把国有资产转社保，就可以化解，那么这个制度可以持续。

最重要我们的社保是个人账户制，个人账户叫公积账户，也就是说你个人在工资总额中间要交8%，同时你的雇 主单位还要给你交同等比例的，进入你个人账户，大部分进入个人账户，还有一部分进入你的公积账户，你退休以后首先从个人账户领钱，当个人账户不够的情况 下，由公积账户再来补助，然后构成这么一种养老制度。个人账户能否有足够的金额就变成这个制度的全部关键所在，但是由于种种原因，其实我们的个人账户是不 实的。其实原因很简单，因为在过去有老工人退休了，但是他的个人账户是空的，那么他一定会挪用你的个人账户的钱，那么就会导致你个人账户是空的，于是我们经常说，这个养老制度最核心的是做实个人账户。

个人账户的不实，你可以理解为就是一个亏空，这个亏空并不是因为别的原因，这是中国的特殊原因，由于人口老龄化的原因，由于代际更替的原因。个人账户不实，就构成了一个国家的隐性负债，因为国家承诺说给你有保障。那么这个承诺是可以解决的，就是说把国有资产划进去。

养老问题是全世界共同面对的一个问题，养老问题比较严重化，最终是人口老龄化。因为如果代际更替是平的话，后代人养前代人，因此养老金也不会出现很大的问题。欧债问题很重要的原因是人口老龄化所致，就是吃饭的人多了，干活的人少了，积累撵不上支出的需要，于是就出现了债务危机。

对中国来说也面临这样的风险，因为中国的人口正在急速老龄化，我们知道过去中国推行的是一对夫妇一个孩子，独生子女，那么就意味着人口的代际不能正常维持，一定会出现一个老龄化，现在这个趋势已经开始出现了，养老问题由此就变得比较尖锐起来。但是与此同时我们要强调，中国跟希腊不一样，是因为中国政 府有庞大的国有资产，它可以用这个东西来弥补这个缺口，而不像希腊政府没有国有资产，他只好借外债来弥补，最后外债偿还不起，结果出现了希腊的债务危机。

说全球的养老制度无外乎是两种制度，一种是现收现付制，一种是预筹积累的。全球比较成功的制度都是预筹积累的。什么叫预筹积累呢？就是我年轻的时候 攒钱在我的个人账户中，我年老的时候用我的个人账户自己来养自己。什么叫现收现付呢，就是年轻人养老年人，然后只要是你交了钱，我马上支付给已经退休的人 员，这叫现收现付。全球比较成功的制度都是这种预筹积累的个人账户，从这个意义上来说，养老的事是你个人的事，跟政府无关，政府只是说我强制说你必须得交 现金，不能把钱全花完，必须得存钱放在那儿，等你老的时候去用，从这个意义上来讲是个人的问题。

但是因为政府强制，它又是社会的问题。我们说一个人的寿命咱们不知道，有可能长，有可能短，如果你寿命比较长，个人账户的钱用完了，那么一定 需要社会的资助，这时候政府又在这方面有提供最后援助的一个责任，所以它是个混合的制度，你很难说这种制度是政府的，还是个人的。

理论上养老问题是个人的问题，跟政府没有关系，为什么说又是政府问题呢，是因为政府有承诺，政府的承诺说对全体公民提供一个低水平的全覆盖，那么这个低水平的全覆盖，应该是一个最基本的单位是公平的。

资产负债可持续，在养老上无外乎三个解决办法：第一个办法就是提高交的比例；第二个办理推迟支付，减少支付压力，这就是提高退休年龄；第三个办法就是国有资产划进去，我们说这三种办法你都可以考虑，都能达到效果。但是各有利弊，因此你需要权衡一下，综合一下。